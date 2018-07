Brunsbüttel : Fahrer übersieht Moped beim Abbiegen

Der Pkw-Fahrer wollte in die Kautzstraße abbiegen und kollidierte dabei mit einem 77-jährigen Mopedfahrer.

von Karsten Schröder

06. Juli 2018, 17:37 Uhr

Brunsbüttel | Ein Autofahrer fuhr am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr in Brunsbüttel einen Mopedfahrer an. Der 31-jährige Mann im Pkw war auf der Posadowskystraße unterwegs und wollte links in die Kautzstraße abbiegen. Dabei übersah er den 77-jährigen Mopedfahrer, der aus Richtung der Fähre kam und geradeaus weiterfahren wollte.

Der 77-Jährige Mann erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige blieb unverletzt und kam mit einen Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstanden Blechschäden. Die Kautzstrasse war für eine halbe Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

