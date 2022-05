Unfall : Explodierender Lkw-Tank sorgt für Sperrung auf der A23

Ein brennender Lkw hat am Donnerstag eine stundenlange Sperrung der Autobahn A23 in Richtung Hamburg verursacht. Nach Polizeiangaben fing an dem Kipplaster in Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte am späten Mittag zunächst ein Reifen Feuer, später habe der Brand auf Führerhaus und Dieseltanks übergegriffen. Dabei sei es zu Explosionen gekommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Wegen umherfliegender Teile sei zunächs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.