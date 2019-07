Polizei sucht Zeugen : Esgrus: Unbekannte lassen Pferde von Koppel

In zwei Fällen haben die Täter in den Nächten zu Dienstag und Mittwoch gezielt die Gatter zu Pferdekoppeln geöffnet.

von Yannick Kitzinger

25. Juli 2019, 08:38 Uhr

Esgrus | In Rügge und Brunsholm (Kreis Schleswig-Flensburg) wurden in den vergangenen Tagen offenbar gezielt die Gatter zu Pferdekoppeln geöffnet, sodass die Tiere entlaufen konnten. Einige Pferde wurden später an der L 252 wieder eingefangen.

In Brunsholm wurde das Tor zur betreffenden Koppel in der Nacht zu Dienstag, 23. Juli, geöffnet. Sechs Pferde nutzten die Gelegenheit und trabten davon. Sie wurden an der L 252 wieder eingefangen, nachdem Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. In Rügge wurde das Gatter in der Nacht zu Mittwoch, 24. Juli geöffnet. Das Pferd blieb allerdings auf der Koppel.

In beiden Fällen gilt es als ausgeschlossen, dass die Pferde die Gatter selbst geöffnet haben könnten, so die Polizei. Zeugen und Hinweisgeber können sich an die Polizeistation Steinbergkirche unter der Telefonnummer 04632/8761680 wenden.

