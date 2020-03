Lübeck : Erster Corona-Toter in Schleswig-Holstein bestätigt

In der Lübecker Uni-Klinik ist ein 78-jähriger Patient verstorben, der mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert war.

von Ove Jensen

17. März 2020, 21:13 Uhr

Lübeck | Erstmals ist in Schleswig-Holstein ein nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Das gab das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gestern Abend bekannt. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 78-jährigen Mann, der an Speiseröhrenkrebs litt und am UKSH in Lübeck behandelt wurde. Alle engen Kontaktpersonen seien identifiziert und alle Isolierungsmaßnahmen eingeleitet. Das UKSH steht im Austausch mit dem Gesundheitsamt der Stadt Lübeck. Bisher hatte es im Land noch keine offiziellen Corona-Todesfälle gegeben. Ein 60-Jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg war in Ägypten verstorben und kam in den offiziellen Zahlen für Deutschland nicht vor. In Hamburg war am Freitag ein 76-jähriger Bewohner einer Seniorenresidenz nach einer Corona-Infektion verstorben. Bundesweit gab es bis gestern 23 bestätigte Todesfälle.