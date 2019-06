Karl-May-Spiele in Bad Segeberg : Erste Szenen: „Unter Geiern“ mit neuem Winnetou Alexander Klaws

Noch wird in Bad Segeberg eifrig für die Premiere am 29. Juni geprobt. shz.de zeigt den neuen Winnetou in Aktion.

von Victoria Lippmann

21. Juni 2019, 19:07 Uhr

Alexander Klaws steigt als neuer Apachenhäuptling in den Sattel und spielt am Kalkberg seine erste Saison als Winnetou. Das Stück „Unter Geiern – der Sohn des Bärenjägers“ hat alle typischen Bausteine für ein Karl-May-Abenteuer: Kämpfe, Liebe, Tiere und sogar einen handfesten Mord. Noch wird eifrig für die Premiere am 29. Juni geprobt.