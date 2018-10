Nordwest Lotto : Erneuter Lotto-Millionen-Gewinner in SH

Mehr als zwei Millionen Euro konnte der Gewinner aus dem Süden des Landes mit nach Hause nehmen.

von dpa

15. Oktober 2018, 10:53 Uhr

Kiel | Mehr als 2,3 Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler aus Schleswig-Holstein am Sonnabend gewonnen. Der Gewinner stammt aus dem südlichen Landesteil, wie Nordwest Lotto am Montag mitteilte. Der oder die Glückliche erhält 2.310.837 Euro. Auch zwei Spieler aus Niedersachsen und Thüringen hatten die sechs Zahlen plus Superzahl richtig getippt. Der jetzige Gewinner ist in diesem Jahr bereits der siebte Lotto-Neumillionär in Schleswig-Holstein. In den vergangenen zehn Jahren gab es nur 2016 ebenfalls sieben Millionengewinner im Norden.