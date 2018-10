Neumünster und Grevenkrug : Ermittler stellen Waffen und Sprengstoff sicher

Beamte durchsuchten die Wohnung eines 55-Jährigen, der bereits vorher wegen unerlaubten Waffenbesitzes aufgefallen war.

19. Oktober 2018, 13:31 Uhr

Neumünster/Grevenkrug | Mehr als zwei Dutzend Waffen sowie mehrere Kilogramm Munition und Sprengstoff haben Ermittler bei Durchsuchungen in Neumünster und Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sichergestellt.

Auslöser für die Aktion am Mittwoch waren Ermittlungen gegen einen 55-Jährigen aus Neumünster, wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen unerlaubten Waffenbesitzes aufgefallen. Im Zuge der Durchsuchungen ergaben sich den Beamten Hinweise auf eine weitere Person.

Insgesamt stellten die Ermittler bei beiden 24 Langwaffen, eine Kurzwaffe, eine Kleinkaliber-Pistole, vier Schreckschusswaffen sowie mehrere Kilo Munition und Sprengstoff sicher. Bei 20 der 24 Langwaffen handelt es sich um nicht scharfe, sonder um legale Dekowaffen. Die Polizei fand in Neumünster aber auch Werkzeug zur Umrüstung von nicht schussfähigen Waffen. An dem Einsatz waren rund 40 Polizisten und Mitarbeiter von Ordnungsämtern beteiligt.

