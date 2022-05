Veranstaltung : Ensemble für Karl-May-Spiele steht: Proben ab 23. Mai

Das Ensemble für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg steht. Unter anderem wird Joshy Peters in seiner 28. Saison als Gangsterboss Buttler im Stück „Der Ölprinz“ zu sehen sein, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Hauptdarsteller Alexander Klaws (Winnetou), Sascha Hehn (Ölprinz Grinley) und Katy Karrenbauer (Rosalie Ebersbach) standen schon lange fest. „Der Ölprinz“ sollte eigentlich im Sommer 2020 aufgeführt werden. Doch die Saison fiel ebenso wie die des Jahres 2021 wegen der Corona-Pandemie aus.

Sascha Gluth spielt zum zweiten Mal nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.