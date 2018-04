Zu wenig Spender in den Ferien : Engpass befürchtet: DRK-Blutspendedienst sucht dringend Unterstützer

Durch den warmen Aprilanfang, die Ferien und die Grippewelle gebe es einen dringenden Bedarf an allen Blutgruppen.

von Tobias Fligge

16. April 2018, 12:30 Uhr

Schleswig/Lütjensee | Dringender Appell vom Deutschen Roten Kreuz (DRK): Die derzeitige Versorgungslage mit Blutspenden ist „angespannt bis kritisch“. Das teilte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost am Montag mit. Hintergrund: Während der Osterferien sind die Blutspendetermine weniger gut besucht worden.

Um einen Engpass in der Versorgung zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst Unterstützer, einen der nächsten Spendetermine zu nutzen. „Durch die Grippewelle konnten wir nicht um vollen Umfang Spender begrüßen“, erklärt Pressesprecherin Kerstin Schweiger auf Nachfrage von shz.de.

Wer durch eine Infektion Antibiotikum einnehmen muss, könne erst vier Wochen nach der Einnahme wieder Blut spenden. Hinzu komme ein warmer Aprilanfang im Bereich des für Schleswig-Holstein und Hamburg zuständigen DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. Auch dadurch seien weniger Unterstützer als sonst zu den Terminen gekommen. „Das hat sehr schnell Auswirkungen auf die Versorgungslage mit Blutpräparaten“, so Schweiger.

Aktuell seien Vorräte an Blutprodukten in den Depots des DRK stark minimiert. „Wir sprechen noch nicht von einem Engpass, aber wir wollen Versorgungslücken in Kliniken und Arztpraxen verhindern“, sagt die DRK-Sprecherin. Das „Blutspende-Barometer“ des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost zeigt derzeit vor allem für die Blutgruppen „A-“, „0+“, „0-“ und „B-“ eine angespannte Versorgungslage.

Dramatisch wäre ein Engpass vor allem für Krebs-Patienten, Menschen mit Gerinnungsstörungen oder mit Verbrennungen, die auf Thrombozytenkonzentrate angewiesen sind. Diese seien aufgrund der geringen Haltbarkeit nur vier Tage einsetzbar. Insgesamt haben Blutprodukte nach Angaben des DRK eine Haltbarkeit von maximal 42 Tagen.

„Wir schauen auch mit Sorge auf die bevorstehenden Feiertage im Mai“, sagt Kerstin Schweiger. Das DRK befürchtet auch dann eine geringere Spendenbereitschaft – daher der Appell an gesunde Mitmenschen.

Einen Überblick über die Blutspendetermine vor Orte gibt es online unter www.blutspende-nordost.de. Auch ein Servicetelefon steht unter 0800 1194911 zur Verfügung (nach Angaben des DRK aus dem deutschen Festnetz kostenlos). Wer Spenden möchte, sollte dafür von der Anmeldung bis zum stärkenden Imbiss etwa eine Stunde Zeit mitbringen.

Aktuelle Blutspendetermine für Hamburg und Schleswig-Holstein (16. bis 20. April):