Hafenwirtschaft und HH-Senat : Elbmündung: Hamburg gegen geplantes Naturschutzgebiet

Hannover | Die Pläne von Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne), an der Elbmündung ein Naturschutzgebiet auszuweisen, stoßen in Hamburg auf Widerstand. Hafenwirtschaft und Senat befürchten negative Folgen für die Schifffahrt, auch mit Blick auf die geplante Elbvertiefung. Aber auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) warnt vor Hemmnissen für die Entwicklung norddeutscher Häfen. Lies plädiert dafür, das Verfahren vorerst auszusetzen.

Mit dem Plan dort ein Naturschutzgebiet einzurichten, käme er einer EU Rechtnorm nacht, so Wenzel. Der EU gemeldete Gebiete, die nach europäischem Recht unter Naturschutz stehen, müssten innerhalb von sechs Jahren einen nationalen Schutzstatus bekommen. Das habe Deutschland an vielen Stellen versäumt - so auch an der Elbmündung. Deswegen sei bereits ein EU-Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden.

Das neue Naturschutzgebiet soll ein 8500 Hektar großes Areal aus Watt- und Wasserflächen am Mündungstrichter der Elbe zwischen Freiburg und Cuxhaven umfassen. Das Gebiet ist ein Biotop für Wat- und Wasservögel, aber auch für Schweinswale und Seehunde. Bereits vor Jahren wurde es nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie der EU als europäisches Schutzgebiet gemeldet.

Im Juni hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz die Pläne für das Naturschutzgebiet vorgestellt. In Hamburg waren Hafenwirtschaft und Senat wenig angetan von dem Vorstoß aus Hannover, der erst mit einiger Verspätung zur Kenntnis genommen wurde. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) hält die niedersächsischen Pläne für „unverhältnismäßig“. Und der Vizepräses der Handelskammer, Johann Killinger, mahnte, die Nutzung der Elbe durch die Schifffahrt müsse weiterhin uneingeschränkt möglich bleiben.

Unausgesprochen hegt die Hafenwirtschaft den Verdacht, dass der grüne Umweltminister Stefan Wenzel mit der Ausweisung des Naturschutzgebietes die Elbvertiefung behindern will, die sich ohnehin schon um etliche Jahre verzögert hat.

Wenzel weist das zurück. „So, wie die Ausweisung des Naturschutzgebietes geplant wird, werden die Fahrrinne und die Unterhaltungsmaßnahmen nicht berührt“, sagte er. Er könne den Hamburger Akteuren nur raten, sich mit dem EU-Recht, dem Bundesnaturschutzrecht und dem Wasserrecht intensiv auseinanderzusetzen.

Nicht nur aus Hamburg kommt Kritik

Doch auch aus Niedersachsen kommt Kritik, und selbst innerhalb der Landesregierung ist das Projekt umstritten. Die Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven äußert sich besorgt über die unklaren Auswirkungen der Regelungen auf den täglichen Hafenbetrieb.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) befürchtet, das Gebiet könne sich möglicherweise nachteilig auf die Hafenwirtschaft auswirken. Er fordert, alle laufenden Verfahren auszusetzen und die Situation zu prüfen. „Eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ist aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Damit wären einzelne, aus Sicht der Hafenwirtschaft vertretbare Restriktionen möglich.“

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:11 Uhr