Schulstart in SH : Einschulungsstress: Was ein Grundschulkind tatsächlich können muss

Kiel | „Muss mein Kind bei der Einschulung seinen Namen schreiben, erste englische Wörter sprechen, bis 20 zählen oder eine Schleife binden können?“ Mit diesen Fragen schlagen sich Eltern jetzt kurz vor dem ersten Schultag ihrer Schützlinge in Schleswig-Holstein herum. Die Erstklässler starten im Laufe der kommenden Woche in ihren neuen Alltag.

Von Seiten des Bildungsministeriums gibt es keine exakte Liste auf der vermerkt ist, welche Wörter ein Kind und in welchem Zahlenraum es wie weit rechnen können muss. Die grundlegende Fähigkeiten werden allerdings bei der Schuleingangsuntersuchung (SEU) getestet. Wenn die Kinder sie bestanden haben, dann sind sie auch reif für die Schule. Zur SEU werden alle Kinder eines Jahrgangs eingeladen, die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet haben und damit schulpflichtig sind.

2017 werden 23.000 neue Erstklässler an den allgemeinbildenden Schulen des Landes erwartet, das geht aus Erhebungen des Bildungsministeriums hervor. Diese Mädchen und Jungen haben alle verschiedene Begabungen und Charaktere, die die Grundschullehrer gleichermaßen unter einen Hut bringen und individuell fördern.

Bei der Schuleingangsuntersuchung wird dafür der Grundstock gelegt. Die Fähigkeiten der Kinder werden von Ärzten des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes der Gesundheitsämter getestet und eingeordnet. Dabei wird bereits erkannt, ob das Kind über die körperliche, geistige, soziale und emotionale Reife verfügt, um den Grundschulalltag zu bewältigen, so das Bildungsministerium.

Was hat das Kind bereits beim Test unter Beweis gestellt? Das Kind ist den Anforderungen des Schulalltags aus medizinischer Sicht gewachsen. Es liegen keine körperlichen und geistigen Einschränkungen oder Hinweise auf Verhaltensstörungen vor, die dem Kind im Weg stehen oder es im Unterricht beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise Allergien, Asthma, Diabetes, Herzfehler und ADHS. Falls doch, wurden bereits Förderungs- und Hilfsmaßnahmen besprochen und organisiert.

Der angehende ABC-Schütze ist auf besondere Fähigkeiten und Begabungen getestet worden. Dabei wurde beispielsweise festgestellt, dass das Kind bereits mit Zahlen bis 100 rechnen oder bereits flüssig lesen kann. Falls es besonders gefördert werden muss, haben Eltern Tipps erhalten, wie sie ihren Nachwuchs fördern können. Auch die Schule ist informiert und soll das Kind unterstützen.

Was hat es dabei typischerweise gezeigt? Der neue ABC-Schütze kann... seinen Namen schreiben, weiß wie alt er ist und wer zu seiner Familie gehört.

Farben und Formen benennen.

bis zehn zählen.

ein Motiv von einer Vorlage abmalen und den Stift dabei entspannt halten.

auf einem Bein stehen und hüpfen und auf einer Linie vorwärts und rückwärtsgehen.

sich selbst an- und ausziehen und die Schuhe binden.

Richtungen benennen und erkennen: oben, unten, neben, über.

eine Aufforderung aus mehreren Teilen befolgen, etwa: „Setz dich hin, nimm den Stift und zeichne einen Kreis.“

alle Laute korrekt aussprechen und einfache, kurze Sätze grammatikalisch richtig bilden.

Das Video des Ministeriums zeigt, wie die Schuleingangsuntersuchung abläuft:

Wichtiger als Wissen anzutrainieren sei es, die Entwicklung des Kindes zu fördern. Hier können Eltern das Interesse an Büchern wecken, miteinander Rätseln und die Kinder in die Hausarbeit mit einbeziehen, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrer Seite. Auch das geduldige Zuhören und sich Dinge vom Nachwuchs erklären lassen, fördere Ausdrucksweise und Aussprache der angehenden Schüler.

Die Erstklässler sollten zum Schulstart in der Lage sein, in einer Gruppe aus gleichaltrigen zurechtzukommen, so die Bundeszentrale. Sie müssen die Grenzen anderer respektieren und gleichzeitig auf die Einhaltung der eigenen achten.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt zudem einige Tipps zum Schulanfang:

Der Schulranzen Normgerechte Ranzen sind mit einem Norm-Aufkleber ausgestattet. Bei einem zusätzlichen GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ ist gewährleistet, dass die verwendeten Materialien auch schadstofffrei sind.

Die Tragegurte sollten so eingestellt sein, dass der Ranzen an beiden Schulterblättern anliegt und oben in Schulterhöhe abschließt. Schwere Bücher sollten in ein rückennahes Fach gepackt werden.

Das Gewicht des gefüllten Schulranzens sollte sich an der jeweiligen Größe und der Kraft des Kindes orientieren. Die Büchermenge sollte aber nie so groß sein, dass das Kind das Tragen des Schulranzens auf dem Schulweg schwer fällt. Oft können schwere Schulbücher auch im Klassenraum verbleiben und müssen gar nicht hin und her geschleppt werden.

Der Schulweg Die Bundeszentrale empfiehlt, dass Eltern ihre Kinder, wenn möglich, zu Fuß zur Schule laufen lassen. Sie erhalten so Gelegenheit, durch eigene Erfahrungen zu sicheren Verkehrsteilnehmern werden.

Den Schulweg sollten Eltern gemeinsam mit ihrem Nachwuchs üben.

Das Pausenbrot Das Frühstück zuhause und das zweite in der Schule sollten sich ergänzen: Je nachdem, wie umfangreich das erste Frühstück ist, fällt das Pausenbrot für die Schule kleiner oder größer aus. Wenn beim ersten Frühstück das Obst fehlt, sollte es in die Brotdose für das zweite Frühstück in der Schule.

Kinder nehmen das Pausenbrot leichter an, wenn sie es selbst zubereiten oder das Obst und Gemüse selbst waschen und schneiden. Je nach Alter kann das Kind immer mehr dieser Aufgaben übernehmen.

Das Pausenbrot sollte nicht durch Croissants, Schokoriegel oder andere süße Sachen ersetzt werden. Auch gesüßte Getränke empfiehlt die Bundeszentrale nicht. All dies liefert zu viel Energie, aber wenig Vitamine und Mineralstoffe und macht schnell wieder hungrig.

Eltern sollten ihre Kinder nach der Schule Fragen, wie sie ihr Pausenbrot fanden. So erfahren sie mehr über die Vorlieben des Kindes und gehen sicher, dass das Kind das vorbereitete Essen wirklich isst.

von Christin Lempfert

erstellt am 31.Aug.2017 | 22:24 Uhr