Mord an Nachwuchsboxer : Ein Überblick der Ermittlungen: Drei Tote, drei Tatorte, ein Täter?

Tunahan Keser, eine Frau und Frank Lindner sind tot. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Ereignisse zusammenhängen.

von Anna Rüb

29. März 2018, 19:42 Uhr

Hamburg/Quickborn/Appen | Drei Tote, drei Tatorte und ein Täter – das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen im Mordfall des Nachwuchsboxers Tunahan Keser. Die Polizei vermutet, dass Frank Lindner zunächst den Sportler, dann eine ältere Dame und schließlich sich selbst umgebracht hat. „Wir gehen davon aus, dass er der Mörder ist“, sagte Marco Klein, Leiter der Mordkommission der Kriminalpolizei Itzehoe in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend.

Opfer und Tatverdächtiger haben auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten oder Verbindungen. Was bisher geschah, was die Ermittler wissen und was nicht. Ein Überblick.

Die Opfer „Er ist ein talentierter junger Boxer, der sich sogar Hoffnung auf eine erfolgreiche Profi-Karriere machen darf“, wird Tunahan Keser auf der ZDF-Internetseite zur Fernsehfahnung beschrieben. Neben dem Boxsport habe er sein Geld mit Hol- und Bringdiensten für ein großes Autohaus verdient. Die Polizei teilt mit, dass er Mitgeschäftsführer eines Betriebes für Fahrzeugservice in Hamburg war. Der 22-Jährige fuhr einen Maserati und hatte eine Freundin. Sein Trainer wird angeschossen Der Boxtrainer Khoren Gevor wird am Tag vor Kesers Verschwinden von einer maskierten Person ins Knie geschossen. Eine ältere Dame stirbt an schweren Kopfverletzungen Frank Lindner gestand den Mord an einer 76-Jährigen in Appen. Er sei in ihr Einfamilienhaus eingestiegen, habe Geld verlangt und schließlich mehrfach mit einem Metallrohr auf ihren Kopf geschlagen, als sie flüchten wollte, heißt es.

Der Tatverdächtige Frank Lindner ist der mutmaßliche Mörder von Tunahan Keser. Der 58-Jährige war zeitweise als selbstständiger Handwerker tätig, heißt es in der Storymap der Polizei zum Mordfall. Lindner wohnte im Harksheider Weg in Quickborn. Auf seinem Grundstück konnte die Polizei Waffen- und Munitionsteile finden, die dem Mordfall Kesers zugeordnet werden konnten. Lindners Wohnort befindet sich nur 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt. Wegen des Mordes an einer älteren Dame (November 2017) saß er in Untersuchungshaft, wo er sich das Leben nahm.

Die drei Tatorte Wedel Der Trainer Khoren Gevor wurde in seiner Straße angeschossen. Beim Entladen seines Fahrzeuges schoss eine maskierte Person auf ihn. Waldstück am Quickborner Weg In diesem Waldstück wurde die Leiche von Tunahan Keser vier Wochen nach seinem Verschwinden gefunden. Einfamilienhaus in Appen Eine ältere Dame wird von Lindner schwerwiegend am Kopf verletzt. Später erliegt sie ihren schweren Verletzungen.

Was die Polizei zum Tod von Tunahan Keser weiß

Foto: Polizeiinspektion Itzehoe

Der Nachwuchsboxer Tunahan Keser fährt am 23. Juni 2017 um 17.15 Uhr mit seinem schwarzen Maserati von seiner Arbeitsstelle in Hamburg-Niendorf los. Zur Verabredung mit seiner Freundin am gleichen Abend taucht er unabgemeldet nicht auf. Der 22-Jährige wird um 17.30 Uhr das letzte Mal an der Autobahnraststätte Holmmoor/Ost gesehen, seitdem gilt er als vermisst.

Vier Wochen später findet ein Lkw-Fahrer die Leiche des jungen Mannes in einem naheliegenden Waldstück: Keser wurde erschossen.

Die Auswertung des Bordcomputers bestätigen die Ermittlungsergebnisse der Polizei.

Maserati – der Sportwagen des Opfers als wichtiges Ermittlungsdetail Die Auswertung des Bordcomputers lieferte den Ermittlern wichtige Hinweise. So erfuhr die Polizei, dass der Wagen um 17.34 Uhr am Quickborner Weg für vier Minuten hielt und um 18.04 wieder in Hamburg-Niendorf abgestellt wurde. Wer den Wagen zurückfuhr, ist unklar.

Auf der Suche nach dem Täter – zwei weitere Tote

Im November steigt ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Appen ein. Er trifft auf die 76-jährige Bewohnerin und verlangt Geld. Diese will flüchten. Der Täter schlägt ihr mit einem Metallrohr mehrfach auf den Kopf.

Die ältere Dame kann sich dennoch an den Täter erinnern. Mit Hilfe ihrer detaillierten Beschreibung kann die Polizei einen Tatverdächtigen auffinden: Frank Lindner. Ein DNA-Abgleich bestätigt den Verdacht. Gegen ihn wird Haftbefehl erlassen.

Die ältere Dame stirbt kurz vor Heiligabend 2017 an ihren schweren Kopfverletzungen.

In der Justizvollzugsanstalt in Itzehoe soll sich Lindner einem Mithäftling anvertraut haben, bevor er sich Anfang 2018 in seiner Zelle das Leben nahm. Daraufhin sucht die Polizei sein Grundstück ab, das nur 1,5 Kilometer vom Keser Tatort liegt. Die Beamten sichern Waffen- und Munitionsteile, die zum Mordfall Keser passen.

Das Motiv fehlt

Die Polizei glaubt, den Täter zu kennen. Dennoch ist der Fall nicht aufgeklärt. Was war das Motiv von Frank Lindner? Wurde er möglicherweise von Dritten beauftragt? Stammt das Tatmotiv vielleicht aus der Boxszene?

Dies würde zu einer weiteren Tat passen: Kesers Boxtrainer Khoren Ghevor wurde am Tag vor dessen Verschwinden von einem unbekannten Schützen ins Knie geschossen.

Mit der Aufnahme des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ erhofft sich die Polizei weitere Hinweise. „Gerade über den Tatverdächtigen würden wir gerne noch mehr wissen“, sagte Stefan Hinrichs, Pressesprecher der Polizeidirektion in Itzehoe.

Eine Chronologie der Ereignisse: