Verkehrsunfall : Ein Toter und vier Verletzte bei Zusammenstoß in Lübeck

Zeugen sehen einen Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf eine Lübecker Kreuzung rasen. Beim Zusammenstoß gibt es einen Toten und mehrere Verletzte. Kommt als Hintergrund ein illegales Straßenrennen in Frage?

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Lübeck ist ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Eine schwere Limousine war nach Zeugenaussagen am Montagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Kreuzung ungebremst in die Seite eines abbiegenden Kleinwagens gep...

