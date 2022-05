Ostholstein : Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Lübeck

Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck ist am Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen, vier weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 21-Jähriger und zwei 19-Jährige in einem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) unterwegs. Es sei dann zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gekommen. In diesem sei der Beifahrer eingeklemmt worden und habe tödliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Von den drei Insassen des anderen Wagens, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wurde den Angaben zu Folge der Beifahrer ebenfalls schwer verletzt, der Fahrer und der andere Mitfahrer leicht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.