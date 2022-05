Dithmarschen : Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist am Sonntag ein 81 Jahre alter Mann getötet worden. Vier Menschen erlitten Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Senior auf der Landstraße zwischen Karolinenkoog und Lunden (Kreis Dithmarschen) mit seinem Auto die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Mitfahrer in dem Auto des 81-Jährigen lebensgefährlich verletzt. In dem Kleintransporter wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

