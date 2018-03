Zeugen gesucht : Eiche fällt bei Geesthacht auf die B5 – Lange Staus

Der Baum kippte ohne Fremdverschulden auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

von Timo Jann

28. März 2018, 16:41 Uhr

Geesthacht | Eine umgefallene Eiche blockierte am Mittwochnachmittag komplett die B5 bei Geesthacht. Der etwa 80 Jahre alte Baum war wie in Zeitlupe umgekippt – und zum Glück kam gerade kein Auto vorbei. Der Baum stand am Hang unterhalb der Amselstraße, als er vermutlich im aufgeweichten Boden keinen Halt mehr hatte und einmal quer über die Fahrbahn und den gegenüberliegenden Gehweg stürzte.

„Was für ein Zufall, dass hier gerade niemand unterwegs war“, sagte Sascha Tönnies, Zugführer der um 14 Uhr alarmierten Feuerwehr. Die Retter holten sich Unterstützung durch Mitarbeiter des Bauhofes, um das Hindernis zu beseitigen. Motorkettensägen und ein Forsttraktor kamen dabei zum Einsatz.

Die Aufräumarbeiten dauerten eine Stunde, so lange staute sich der Verkehr bis zum Zob und zum Pumpspeicherwerk zurück. Viele Autofahrer aus der Hansastraße und der Lauenburger Straße blockierten die Kreuzung, weil sie scheinbar nicht erkannten, dass es für sie Richtung Lauenburg nicht weitergeht.

Der Fahrer eines Kipplasters mit orangener Kabine, vor dem der Baum umgefallen war, setzte kurzerhand zurück und rammte dabei einen hinter ihm haltenden Skoda. Ohne sich um den Schaden in Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro zu kümmern, setzte der Trucker seine Fahrt fort. Jetzt sucht die Polizei nach dem Flüchtigen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/80030 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?