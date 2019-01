Timmendorfer Strand : Ehering auf Toilette gefunden – Eigentümer gesucht

Ein ehrlicher Finder hatte das Fundstück bei der Polizei abgegeben.

von shz.de

11. Januar 2019, 12:55 Uhr

Timmendorfer Strand | Ein ehrlicher 53-Jähriger fand am 6. Januar an einem Waschbecken in einem öffentlichen Toilettenhäuschen an der Strandpromenade einen Ring.

Der Geesthachter gab das Fundstück bei der Polizei ab. Es handelt sich offenbar um einen Verlobungs-/Ehering, da auf der Innenseite ein weiblicher Vorname und ein Datum eingraviert sind.

Der Eigentümer wird gebeten sich, bei der Polizei in Timmendorfer Strand unter 04503/4081-0 zu melden.