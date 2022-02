Politik : Ehemalige KZ-Sekretärin empfing nach 1945 noch Kommandanten

Was wusste Irmgard F. von den Massenmorden im KZ Stutthof, als sie in der Lagerkommandantur als Schreibkraft arbeitete? Als 18 Jahre alte Zivilangestellte dürfte sie ein kleines Licht gewesen sein. Doch nach dem Krieg bekam sie Besuch vom untergetauchten Kommandanten.

Die in Itzehoe vor Gericht stehende ehemalige KZ-Sekretärin empfing in der Nachkriegszeit untergetauchte hochrangige SS-Männer in ihrer Wohnung in Schleswig. Der historische Sachverständige Stefan Hördler nannte am Dienstag den Kommandanten des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig, Paul Werner Hoppe, und den ehemaligen SS-Rapportführer Arno Chemnit...

