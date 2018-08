Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum : Dürre in SH: Trockenheit und Hitze machen Weihnachtsbäumen zu schaffen

Explosion der Weihnachtsbaumpreise? Die extreme Trockenheit wirkt sich auch auf die jungen Nordmanntannen aus.

von Wolfgang Runge, dpa

05. August 2018, 11:16 Uhr

Osdorf | Die Trockenheit des Sommers setzt auch den Weihnachtsbäumen mächtig zu. Fast ein komplettes Jahr an Neupflanzungen ist nach Angaben des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE) bedroht. Auch auf den Weihnachtsbaum-Plantagen in Schleswig-Holstein stöhnt man unter der wochenlangen Trockenheit.

Noch keine Auswirkungen in diesem Jahr

Doch der Verbraucher wird im Dezember vermutlich nichts davon spüren. „Weihnachtsbäume, die in diesem Jahr schlagreif sind, weisen bisher noch keine Schäden auf und haben gute Qualität“, sagte der BVWE-Vorsitzende Bernd Oelkers.

Schlechte Karten für junge Bäume

Grund ist die Biologie des Baumes. „Die Nordmanntanne hat eine Pfahlwurzel, die mindestens genauso lang ist wie der Baum“, erklärte Wolf-Oliver von Baudissin, Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten. „In den verkaufsfähigen Kulturen ab 1,50 bis 2 Meter reicht die Pfahlwurzel eben so tief in den Boden. Zumindest auf den besseren, nicht sandigen Böden kommen die Bäume noch an Wasser ran.“ Bei jungen Tannenbäumen sieht es jedoch sehr viel schlechter aus. „Bei Neuanpflanzungen ist zum Teil jeder zweite Baum verdorrt“, sagte Oelkers. „Auch einige der im Vorjahr gepflanzten Bäume verabschieden sich schon, weil sie noch nicht tief genug gewurzelt haben.“ Zählt man die verdorrten Bäumchen der Jahre 2017 und 2018 zusammen, „fehlt fast ein komplettes Jahr an Neupflanzungen.“,

Auswirkungen in sieben bis acht Jahren

Falls 2019 nicht besser wird, werde sich das in sieben, acht Jahren auf den Weihnachtsmärkten bemerkbar machen. „Es wird eine Lücke geben“, warnte Oelkers und verwies zugleich auf ein weiteres Problem: Die Weihnachtsbaumproduzenten bekommen ihre Jungpflanzen von den Baumschulen. Die bräuchten aber drei bis vier Jahre Vorlauf, um aus Samen Bäumchen zu ziehen. „Doch die haben auch Verluste in ihren Kulturbeeten. Das heißt, die Menge, die uns zur Verfügung steht, wird geringer, bei einem um mindestens 50 Prozent höheren Bedarf – nämlich dem, was jetzt eingegangen ist.“

Deutschland, Dänemark und Polen liefern Hälfte aller europäischen Weihnachtsbäume

Das sei aber kein rein norddeutsches Problem, „sondern ein Problem in Deutschland, Dänemark und Polen. Diese drei Länder bringen über die Hälfte des gesamt europäischen Weihnachtsbaumaufkommens auf den Markt“, sagte er.

Keine Probleme hat, wer seine Bäume bewässern kann. „Gerade Jungpflanzen brauchen oft einen zusätzlichen Schluck Wasser, wenn sie im Frühjahr in die Erde kommen, um ihnen Hundertprozent die Chance zu geben, anzuwachsen“, sagte Baudissin vom Gut Augustenhof. Der Wasserbedarf sei enorm. „Im Moment muss man nur sehen, wie man seine Pflanzen am Leben erhalten kann. Ob das wirtschaftlich ist oder nicht, stellt sich vielleicht in sieben, acht Jahren heraus“ sagte Oelkers.

Anhaltendende Dürre macht auch älteren Bäumen zu schaffen

Die Hitzeperiode macht laut Baudissin allmählich aber auch älteren Weihnachtsbäumen zu schaffen. „Es kann passieren, dass die Bäume von innen trocken werden. Die Nordmanntanne wirft dann ihre inneren Nadeln ab, um die außen stehenden Nadeln zu schützen.“ Außerdem könne es zu sogenanntem Sonnenbrand kommen, also Verfärbungen an der Nadel.

Stabile Preise in diesem Jahr – wenn es bald regnet

Die Schäden hielten sich bislang aber in Grenzen. Qualitätseinbußen müssten die Kunden nicht befürchten. „Wenn der Baum kaputt ist, kommt er auf den Müll und wird nicht verkauft.“ Nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger ist in diesem Jahr von weiter stabilen Preisen auszugehen, wenn es in absehbarer Zeit regnet. „Genau können wir das aber erst im September sagen“, erklärte Geschäftsführer Martin Rometsch. Im vergangenen Jahr kostete eine Nordmanntanne pro Meter zwischen etwa 18 und 23 Euro. In Deutschland werden jährlich rund 23 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, etwa 85 Prozent stammen aus hiesigem Anbau.