Normalbetrieb : DRK: Bedarf an Blutspenden in Kliniken gestiegen

Mit der Rückkehr der Krankenhäuser zum Normalbetrieb ist der Bedarf an Blutspenden nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) deutlich gestiegen. „Wir vermuten, dass die Kliniken wegen der Corona-Pandemie aufgeschobene Operationen nachholen“, sagte eine Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost am Mittwoch. Angesichts der gestiegenen Nachfrage seien dringend mehr Blutspenden nötig, um auch in den Sommermonaten eine lückenlose Versorgung der Patientinen und Patienten sicherstellen zu können.

Die Organisation befürchtet angesichts ...

