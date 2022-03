Justiz : Dreifachmord-Prozess geht in Schlussphase

Der Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht in die Schlussphase. Am heutigen Mittwoch werden vor dem Kieler Schwurgericht die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertretung und Verteidigung erwartet. Die Öffentlichkeit ist währenddessen ausgeschlossen. Dies ist nach dem Gerichtsverfassungsgesetz vorgeschrieben, weil zwei Zeuginnen über ihre mutmaßlichen Affären mit dem Angeklagten nicht öffentlich aussagten. Welches Strafmaß die Juristen jeweils beantragt haben, teilt ein Gerichtssprecher danach mit. Das Urteil ist am 4. April geplant.

Nach Angaben des Gerichtssprechers will die Strafkammer vor den Plädoyers ihre Entscheidung über einen Antrag der Verteidigung auf ein neues psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten mitteilen. Sollte dem stattgegeben werden, würden sich Schlussanträge und Urteil verschieben. Das erste Facharzt-Gutachten hatte den 48-Jährigen als vo...

