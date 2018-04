Frau hantiert am Tempomat : Drei Verletzte bei Unfall auf der A1

Eine 30-Jährige ist durch ihren Tempomaten abgelenkt und rammt ein vor ihr fahrendes Auto.

von Peter Wüst

26. April 2018, 13:38 Uhr

Todendorf | Bei einem Unfall wurden in der Nacht zu Donnerstag auf der A1 zwei Frauen und ein Mann verletzt. In Höhe des Auffahrtbereiches zur Raststätte Buddikate (Kreis Stormarn) waren zwei Autos zusammengeprallt.

Nach ersten Angaben der Polizei waren beide Autos auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Lübeck unterwegs. Die 30-Jährige Fahrerin eines Polo aus Lübeck hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, als sie am Tempomat hantierte. In der Folge rammte sie einen vorausfahrenden Dacia aus Kiel. Dessen 28 Jahre alter Fahrer und die 39-Jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt.

Alle drei Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird an beiden Fahrzeugen zusammen auf 10.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Auffahrt zur Raststätte zeitweise voll gesperrt.

