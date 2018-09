Mehr als 700.000 Euro Schaden : Drei Jahre Haft: Arbeitsagentur und Sozialkassen betrogen

Durch Betrug erschlichen sich zwei Männer unter anderem bei der Bundesagentur für Arbeit weit über 700 000 Euro.

von dpa

06. September 2018, 19:26 Uhr

Kiel | Das Kieler Landgericht hat nach einem mehrmonatigen Prozess zwei faktische Geschäftsführer von Scheinfirmen wegen Betrugs gegenüber der Bundesagentur für Arbeit und den Sozialversicherungen zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt.

Beide Angeklagte richteten dabei nach Auffassung der Wirtschaftsstrafkammer einen Schaden von weit über 700.000 Euro an, teilte die Gerichtspressestelle am Donnerstag mit. Ein weiterer Angeklagter kam als Strohmann mit einer Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro (300 Tagessätze à 30 Euro) davon.

Strohmann kommt mit Geldstrafe davon

Ihm wurde Sozialversicherungsbetrug in 17 Fällen zur Last gelegt, im übrigen wurde er freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 30, 43 und 47 Jahre alten Männern vorgeworfen, Scheinfirmen gegründet und Bulgaren in deren Heimatländern für Arbeit in Deutschland angeworben zu haben. Mit deren Personalien sollen die Angeklagten dann zwischen 2014 und 2016 unter anderem in Neumünster Arbeitslosengeld I beantragt und auch erhalten haben. Die Bulgaren hätten davon nichts gewusst.

Staatsanwaltschaf forderte fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafen

Die Angeklagten räumten im Zuge der Beweisaufnahme die Vorwürfe teilweise ein. Dennoch war zur Aufklärung der Tatvorwürfe eine umfangreiche Beweiserhebung nötig. Das Gericht stellte den Angaben zufolge ausdrücklich fest, dass es den Angeklagten von den Behörden leicht gemacht worden sei.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die beiden Haupttäter deutlich höhere Freiheitsstrafen von fünfeinhalb Jahren gefordert. Die Verteidigung stellte keine konkreten Strafanträge, legte aber eine Verurteilung von nicht mehr als drei Jahren nahe. Dieses Strafmaß war im Zuge früherer Verständigungsgespräche ins Auge gefasst worden.