Mögliche Brandstifung in Schwarzenbek : Drei Autos in Flammen

Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Ein viertes Fahrzeug konnte die Feuerwehr rechtzeitig vor dem Feuer retten.

von Timo Jann

24. März 2018, 10:30 Uhr

Schwarzenbek | Die Feuerwehrleute von Schwarzenbek kommen zurzeit einfach nicht zur Ruhe. 24 Stunden, nachdem an der Kollower Straße ein Auto völlig ausbrannte und zwei weitere beschädigt wurden, standen in der Nacht zum Samstag diesmal an der Thomas-Mann-Straße gleich drei Autos in Flammen. „Alle drei Autos brannten bei unserem Eintreffen lichterloh, ein viertes Auto konnte noch weggefahren werden, bevor es durch die Flammen beschädigt wurde“, sagte Feuerwehrchef Thorsten Bettin. Der Alarm kam um 0.43 Uhr.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus – wie bereits an der Kollower Straße und vor eineinhalb Wochen bei zwei Zugmaschinen an der Industriestraße, die ebenfalls gebrannt hatten. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

Diesmal waren ein BMW der 3er-Reihe, ein Opel Corsa und ein VW Fox betroffen. Der BMW gehört einem Mann, dem man im vergangenen Jahr auf demselben Parkplatz bereits den Mercedes angezündet hatte. Der Schaden wurde auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

