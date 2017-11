Bei Halstenbek : Drei Ampeln gegen Stau auf der A23

vergrößern 1 von 3 Foto: Staudt (3) 1 von 3





von Kay Müller

erstellt am 02.Nov.2017

Halstenbek | Bei der Generalprobe am Donnerstag läuft noch nicht alles rund. Als der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr (LBV) Schleswig-Holstein, Torsten Conradt, an der Auffahrt Halstenbek-Rellingen steht und das Startsignal für die neue Zufluss-Regelungsanlage gibt, wie sie im schönsten Beamtendeutsch heißt, steht sie ein wenig zu lang auf rot. „Damit das nicht häufiger passiert, werden wir bevor die Anlage in den Regelbetrieb geht, in den nächsten drei Wochen noch am Finetuning arbeiten“, sagt Conradt. Das beginnt am Freitag, wenn an der A23 Richtung Hamburg an den Auffahrten Halstenbek-Krupunder, Halstenbek-Rellingen und Pinneberg-Mitte Ampeln die Zufahrt zur Autobahn steuern. „Die Anlagen sind eine Premiere in Schleswig-Holstein“, sagt Conradt nicht ohne Stolz.

Denn was es in Nordrhein-Westfalen schon an rund 90 Autobahnauffahrten gibt, ist im Norden neu. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Verkehr auf der A23 flüssiger läuft und es zu weniger Staus kommt“, sagt Christian Herrlich, der das Projekt beim LBV koordiniert. Messungen hätten gezeigt, dass gerade an dieses Auffahrten zu Stoßzeiten viele Autos auf einmal auf die Autobahn wollten. 89.000 Fahrzeuge passieren die Autobahn pro Tag – „eine enorm hohe Belastung“, sagt Conradt. „Dabei kommt es immer wieder zu Rückbremsungen, weil einfach zu viel Verkehr da ist“, ergänzt Herrlich. „Und dann kommt es zu Staus, die eigentlich so nicht nötig wären.“

Der Betrieb der Anlagen in Nordrhein-Westfalen habe verdeutlicht, dass es Sinn mache, die Autos einzeln statt im Pulk auf die Autobahn zu lassen. Deshalb regeln Ampeln den Verkehr, die auf der Auffahrt automatisch in Betrieb gehen, wenn mehrere Autos auf den Zubringer einbiegen und auf der Autobahn viel Verkehr ist. „Das System erkennt das über Induktionsschleifen in der Fahrbahn“, erklärt Herrlich. Hat das erste Fahrzeug die Ampel passiert, schaltet die auf rot. Dann muss der nächste Fahrer zwei bis maximal fünf Sekunden warten bevor er freie Fahrt erhält. „Es zeigt sich, dass sich ein einzelnes Fahrzeug besser einfädelt als wenn ganz viele Autos auf dem Beschleunigungsfahrstreifen sind. Für den Autofahrer ist es besser, wenige Sekunden vor dem Einfädeln zu warten und dann flüssig Richtung Hamburg zu rollen als gleich im Stau zu stehen“, sagt Herrlich.

Die Anlage ist immer zwischen sechs und neun Uhr in Betrieb, weil dann der meiste Berufsverkehr auf der Strecke ist. „Allerdings wird sie sich auch nach Bedarf zuschalten, wenn es in anderen Zeiten viel Verkehr geben sollte“, sagt Andreas Borgmann, der die Anlage aufgestellt hat. Rückstaus auf der Auffahrt könnten auch bei stärkerem Verkehr vermieden werden, meint er. Gibt es wenig Verkehr, ist die Anlage aus – genauso wenn der Stau auf der Strecke so stark wird, dass durch die Ampel keine positiven Effekte mehr erzielt werden können. 312.000 Euro haben die drei Anlagen gekostet, weitere sind laut Torsten Conradt bislang nicht geplant. Und auch die jetzt installierten Geräte werden vorerst nur bis zum sechsstreifigen Ausbau dieses Teils der A23 stehen, allerdings wird das wohl noch etliche Jahre dauern.

Die Autofahrer, die gestern die neue Ampel im Probebetrieb passieren, sind zumindest etwas verwirrt, dass sie auf einer Autobahnauffahrt eine Ampel sehen – auch wenn ein Schild sie vorher darauf hingewiesen hat. Dass das Unfallrisiko durch die neue Anlage steigen könnte – daran glaubt Christian Herrlich allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: „Weil wir den Verkehr vereinzeln, kommt es nicht mehr zu Ballungen – das Einfädeln wird unproblematischer.“

Dass durch die neue Anlage Staus auf der A23 komplett vermieden werden könnte – daran glaubt allerdings auch beim LBV niemand. Torsten Conradt schaut auf die neue Ampel und sagt: „Aber wenn es etwas weniger werden, dann ist das doch auch schon ein Erfolg – und da sind wir sehr zuversichtlich, dass das klappen wird.“