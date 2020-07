Badetote durch Corona-Maßnahmen? : DLRG warnt: Menschen weichen auf unbewachte Badestellen aus

Die Rettungsschwimmer vermuten, dass sich viele Menschen Alternativen zu Frei- und Schwimmbädern suchen. Außerdem fehlt die Übung.

von Margret Kiosz

01. Juli 2020, 05:15 Uhr

Eckernförde | Die Badesaison hat gerade erst begonnen und schon werden vier Tote beklagt. Allein am Montag kamen in Schleswig-Holstein drei Menschen ums Leben, die in der Nordsee und in Binnenseen ertranken.

Weil wegen der Corona-Pandemie Freibäder geschlossen sind oder nur eingeschränkt geöffnet haben, weichen bei gutem Wetter derzeit viele auf Seen und Flüsse aus, um sich abzukühlen, vermutet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). „Außerdem ist das Wasser jenseits des Ufersaums noch kalt. Für die Muskulatur ist das eine Belastung, und für Herz und Kreislauf auch“, gibt DLRG-Landeschef Thies Wolfhagen in Eckernförde zu Bedenken. Erfahrungsgemäß seien unter den Toten deshalb viele Senioren.

Wegen der Schwimmbadschließungen fehlt die Übung

So wie am Montag: Am Schierensee im Kreis Plön ertrank eine 75 Jahre alte Frau, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Postsee in Preetz konnte eine 76-Jährige nur noch leblos geborgen werden. Und vor der Insel Amrum starb ein 79-jähriger Mann im Meer.

Auch wenn die genauen Ursachen noch unklar sind, verweist Wolfhagen darauf, dass viele Menschen wegen der Schwimmbadschließungen während des Corona-Lockdowns die Übung fehle. Zudem seien jetzt mehr Menschen im Land als üblich. „Die Einheimischen bleiben hier, die Touristen kommen“. Niemand sollte – um Abstand zu halten – auf unbewachte Badestellen ausweichen, so sein Rat.

Nur wenige Kinder lernten im Winter schwimmen

Die DLRG-Wachstationen seien in der Regel voll besetzt. „Probleme gibt es nur an einigen Stellen – nicht weil wir zu wenig ehrenamtliche Retter haben, sondern weil Unterkünfte wegen der Corona-Schutzvorschriften nicht voll belegt werden dürfen“, erklärt Wolfhagen. Die meisten Kommunen hätten jedoch zusätzliche Unterkünfte angemietet.

2019 kamen im Norden 19 Menschen beim Baden ums Leben. Das könnten jetzt sogar mehr werden: Es haben selten so wenig Kinder Schwimmen gelernt wie in diesem Winter. „Dabei waren die Wartelisten für Kurse schon lang bis zum Abwinken bevor das Virus kam“, beklagt Wolfhagen.