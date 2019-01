Gewalt an Grundschulen in SH : Diskussionen, Hilfe, Unterstützung: Tauschen Sie sich in unserer neuen Facebook-Gruppe aus

Mit einer Multimedia-Reportage beleuchtet shz.de den Mikrokosmos Schule – werden Sie Teil unserer Community.

von shz.de

07. Januar 2019, 14:53 Uhr

Reportagen sind Sie, liebe Leser von shz.de, von uns ja gewohnt. Nun wollen wir mal etwas Neues probieren: Journalismus zum Mitmachen. Ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Meinungen sind gefragt. Es geht um ein wichtiges Thema: Gewalt an Grundschulen.

Der Hintergrund:

Die sh:z-Reporterin Dana Ruhnke ist für etwa ein halbes Jahr immer wieder an einer Grundschule in Schleswig-Holstein unterwegs. Und beleuchtet den Mikrokosmos Schule transparent in einer Multimedia-Reportage, die erst in einigen Monaten veröffentlicht werden wird. Wir werden diese Reportage zum ersten Mal mit einer eigenen Facebook-Gruppe begleiten. Wenn Sie also betroffen von dem Thema „Gewalt an Grundschulen“ sind, weil Sie selbst Lehrer oder Elternteil sind, weil Sie politisch aktiv sind, mit Kindern arbeiten oder aus Interesse – dann freuen wir uns, wenn Sie Teil unserer Community werden.

Darum geht es in der Reportage

Redakteurin Dana Ruhnke sieht Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Jedes mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Sorgen, Wünschen, Potenzialen und Grenzen. Viele Kinder, die motiviert sind und aufmerksam, aber auch Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Weil sie aggressiv sind, impulsiv und laut, ich-bezogen oder komplett in sich gekehrt. Kinder, die sprachlich oder intellektuell nicht mitkommen. Kinder, die scheinbar jeglichen Respekt vor Lehrern und Mitschülern verloren haben.

Und sie sieht Lehrer und Mitarbeiter, die mit all dem täglich umgehen. Die sich reinhängen. Immer und immer wieder versuchen, jeden Schüler mitzunehmen, zu fördern. Sie sieht eine Schule, die dabei auch auf Grenzen stößt – vielleicht sogar gestoßen wird?

Das bietet Ihnen die Gruppe

Wir möchten, dass diese Facebook-Gruppe ein geschützter Raum ist. Sie haben die Möglichkeit, sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und gegenseitige Unterstützung zu erfahren. Die Reporterin teilt ihre Erfahrungen während der Recherche. Wir stellen außerdem Expertenwissen zur Verfügung. Unter anderem wird es die Möglichkeit zu Live-Interviews mit Psychologen und Politikern geben.

Warum das Ganze?

Communities werden oftmals erst einbezogen, wenn die Geschichte bereits erschienen ist. Zuvor arbeiten Journalisten im Verborgenen. Ein Artikel wird bei Facebook gepostet, eine Insta-Story veröffentlicht. Erst dann können die Leser ins Thema einsteigen, mitdiskutieren und Anregungen geben. Wie aber ist das mit einer Geschichte, die erst noch erscheinen wird? Das wollen wir ausprobieren, gemeinsam mit Ihnen. Wir freuen uns auf das Experiment!

Hier können Sie der Gruppe beitreten.

Hier lesen sie alles zu unserer Nettikette.