Nachwuchsreporter in SH : Die Quotenfrage

16. April 2021, 16:53 Uhr

Mehr als ein Jahrhundert: So lange soll es laut der Stiftung des Weltwirtschaftsforums noch dauern, bis eine vollständige Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt erreicht ist. Und das, obwohl das Thema wirklich nicht von gestern ist. Erneut entflammt anlässlich eines neuen Gesetzentwurfes der Bundesregierung eine Debatte über die Frauenquote.

Seit 2015 gibt es eine gesetzlich verankerte Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten. Dieses Gesetz gilt nur für bestimmte Unternehmen. Die Quote soll den Anstoß dafür geben, dass in den Unternehmen die Frauen kontinuierlich aufrücken, sodass es eine zügige Entwicklung zu echter Gleichstellung gibt. Doch das dauert länger, als beabsichtigt. Der neue Gesetzesentwurf sieht vor, dass auch in Vorständen mit drei Mitgliedern jeweils mindestens eine Frau und ein Mann sein sollen. Doch auch diese Regelung wird nur für 70 deutsche Unternehmen gelten.

Mit 30 Prozent wird lange noch nicht das Ziel einer vollkommenen Gleichberechtigung erreicht. „Frauen bilden 50 Prozent der Bevölkerung und sind Mütter der anderen Hälfte der Bevölkerung. Insofern steht ihnen die Gleichberechtigung zu. Die Benachteiligung der Frauen besteht unter anderem darin, dass die gehobenen Positionen nicht vollständig paritätisch besetzt sind. Und da müssen wir hinkommen“, so Schleswig-Holsteins Innenminsterin für Gleichstellung Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Frauen seien seit langem und noch immer weit entfernt von gleichberechtigt. Dementsprechend sagt Sütterlin-Waacks, dass die Einführung der Quote zielführend sei, solange die Gleichberechtigung noch nicht erreicht ist. Die Quote würde Frauen neue Wege eröffnen, in Vorständen großer Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. So entstünde durch die Frauenquote auch ein besseres Arbeitsklima. Gemischte Teams würden nämlich besser arbeiten als männerdominierte Teams, da Frauen einfach anders auf gewisse Dinge blicken würden.

2019 betrug der Frauenanteil in den Vorstandsräten der Top 200 Unternehmen in Deutschland nur 11,5 Prozent. Bis zu den angepeilten 50 Prozent läge dort also noch ein langer Weg. Laut Sütterlin-Waack, liege das Problem meistens nicht darin, dass es zu wenig berufstätige Frauen gibt. Ganz im Gegenteil:

Es gibt eigentlich eine breite Basis, aus der man gut schöpfen könnte, dennoch sind Spitzenpostionen mit Frauen unterbesetzt. Sabine Sütterlin-Waack

Neben dem Problem der Quote muss allerdings noch ein weiteres Hindernis überwunden werden, um zur Gleichberechtigung zu gelangen: die klaffende Lohnlücke zwischen den Gechlechtern, der sogenannte Gender Pay Gap. Dieser beträgt in Deutschland in Deutschland laut statistischem Bundesamt nämlich 18 Prozent, das sind im Schnitt brutto in der Stunde 4,16 Euro weniger für Frauen Schleswig-Holstein ist prozentual unter dem Bundesdurchschnitt. Dennoch sei der Gender Pay Gap auch in SH ein erntzunehmendes Problem: „Es ist, wie es ist: Wir haben 13 Prozent Gehaltsunterschied in SH“, sagt Sütterlin-Waack.

Die Innenministerin führt die Gehaltsunterschiede auch auf die Wahl der Berufsfelder von Frauen zurück. Beispielweise betrug der Frauenanteil im Fachgebiet der Ingenieure im Jahr 2014 23 Prozent. In den meisten MINT-Berufen werde generell besser entlohnt. Wenn man mehr Frauen ermutigen würde, in solche Berufe zu gehen, werde sich die Gehaltslücke schon automatisch verkleinern.

So sieht die Innenministerin die Begründung für diese geringen Prozentsätze also nicht nur in den äußeren Umständen, sondern ebenso in dem mangelnden Selbstbewusstsein einiger Frauen: "Frauen müssen ihren Anspruch anmelden und auch sagen: Ich kann das und ich weiß das auch." So sei Priorität, Frauen zu ermutigen und zu stärken, zum Beispiel mittels Frauen-Förderprogrammen, die durch die Politik finanziell unterstützt werden können.

In diesem Konflikt ließe sich jedoch auch eine positive Entwicklung bemerken: Heutzutage besäßen gerade junge Frauen dieses nötige Selbstbewusstsein. Gleichberechtigung sei für die jüngeren Generationen viel selbstverständlicher als es früher der Fall war.

Ich wäre froh, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir keine Quote mehr brauchen. Sabine Sütterlin-Waack

Es gibt aber auch einige Politikerinnnen, die die Quote von Anfang an kritsich betrachten. Die CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Jana Schimke aus Brandenburg zum Beispiel meint dazu, dass die Frauenquote ein Ansatz sei, der auf den Höhepunkt einer beruflichen Karriere abzielt, aber nicht auf die ganzen Dinge, die im Vorfeld passieren und der Weg dorthin. Worauf Frau Schimke sich bezieht, ist der Weg von Frauen in Spitzenpositionen, der ihrer Meinung nach nicht genügend beleuchtet wird. Frauen müssten vor allem Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhalten. Es solle darum gehen, Frauen von Anfang an zu bestärken und sie nicht passiv in hohe Positionen zu zwängen.

In einem Punkt sind sich Sabine Sütterlin-Waack und Jana Schimke jedoch klar einig: Die Gleichberechtigung sei ein gesellschaftliches Gesamtproblem, das wir alle gemeinsam angehen müssen. Denn wie so oft läge das Grundproblem auch hier in tief verwurzelten stereotypen Strukturen und veralteten Denkweisen, die aufgebrochen werden müssten. Sabine Sütterlin-Waack sagt, dass auch Erziehungsberechtigte zeigen müssen, dass Frauen und Männer gleichwertig sind.