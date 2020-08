Die große Serpil-Show bleibt aus

Die SPD veranstaltet als erste Organisation in der Corona-Pandemie einen Parteitag – wenn auch nur einen kleinen

von Kay Müller

28. August 2020, 20:10 Uhr

Rendsburg | Nach einer knappen halben Stunde gibt es freundlichen Applaus – mehr nicht. „Die SPD in Berlin macht im Moment einen verdammt guten Job“, ruft die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli in den Saal des Hohen Arsenals in Rendsburg. Und die Delegierten klatschen brav ein paar Sekunden lang.

Es ist das erste Mal seit langem, dass größere Teile der SPD wieder zusammenkommen. Bei dem Kleinen Parteitag sitzen die Delegierten weiter auseinander als sonst. Die Abstände werden eingehalten. Da ist es nicht leicht, für Midyatli, Stimmung für sich zu machen. Es dauert fast fünf Minuten bis einige der 42 Delegierten das erste Mal vorsichtig ihre Rede beklatschen.

Dabei kann die 45-Jährige das doch gebrauchen. Seit eineinhalb Jahren ist sie Landeschefin, seit Dezember zusätzlich noch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei – aber eine Bühne, um sich zu profilieren, hat sie bislang noch nicht recht gefunden. Im März musste ein ordentlicher Landesparteitag corona-bedingt abgesagt werden. Da kommt es Midyatli zu pass, dass die SPD sich als erste Partei im Norden auch in der Corona-Krise wieder an eine größere Veranstaltung traut.

Dabei wird klar, dass die SPD-Chefin die Zukunft der Arbeit zu ihrem Thema machen will. „Hämisch belächelt“ worden sei sie als sie vor der Corona-Krise das Recht auf Home-Office gefordert habe. Das habe sich durch den „Feldversuch“ in der Corona-Krise geändert.

„Es geht um die Frage, wie die Menschen in Zukunft arbeiten wollen“, sagt Midyatli. Dazu gehört für die SPD-Chefin auch die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. „Da werden wir viel Gegenwind bekommen“, sagt Midyatli. Aber das sei auch schon bei der Einführung der Sechs- und der Fünf-Tage-Woche so gewesen. „Es geht um die Humanisierung der Arbeitswelt“, sagt Midyatli – aber Begeisterungsstürme bekommt sie dafür nicht von ihren Genossen.

In der Aussprache bekommt dann der Chef der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, mehr Applaus, wenn er sagt: „Wir brauchen einen neuen Aufbruch.“ Und Friedrich redet lang und brennt kein rhetorisches Feuerwerk ab. Und auch Midyatlis Vorgänger Ralf Stegner bekommt für sein Drei-Minuten-Stakkato zum Kampf für Arbeitnehmer-Interessen und gegen Aufrüstung und Alu-Hüte ähnlichen Zuspruch. 13 Genossen beteiligen sich an der 90-minütigen Diskussion – der Parteirat ist ein Arbeitsgremium, das 35 Anträge nüchtern behandelt.

Vielleicht liegt das aber auch an der Rede der Landeschefin, die einfach nicht zünden will. Man könnte sagen, dass die Delegierten Midyatli konzentriert zuhören – oder aber, dass die SPD-Chefin es nicht schafft, die Genossen zu motivieren. Sie redet frei und flüssig, aber nicht kämpferisch. Midyatli versucht, als Anwältin der Arbeitnehmerinteressen aufzutreten. Aber allenfalls wenn sie vorsichtig die CDU wegen „falscher Entscheidungen“ in der Krise angreift, rühren sich ein paar Hände im Saal.

So sieht der Aufbruch der SPD nach Corona aus.