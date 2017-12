Diskussion in SH und HH : DGB fordert: Neuen Feiertag im Norden bereits 2018 einführen

von Matthias Hoenig, dpa

erstellt am 02.Dez.2017 | 13:42 Uhr

Kiel | Bei der angestrebten Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags in den norddeutschen Bundesländern fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mehr Tempo. Die Landesregierungen des Nordens sollten sich zügig absprechen, sagte Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord am Samstag. „Dazu kann man sich gerne auch noch vor Weihnachten treffen. Der neue Feiertag wird ja schon 2018 gebraucht.“ Es gebe einen enormen Nachholbedarf gegenüber Bayern und weiteren Bundesländern.

Schleswig-Holstein hat 9 gesetzliche Feiertage, Bayern 13. „Diese Schlagseite muss Schritt für Schritt beseitigt werden.“ Positiv sei, dass es dazu nunmehr in allen Landesparlamenten und fast allen Parteien die Bereitschaft gebe.

In Hamburg, Niedersachsen Bremen und Schleswig-Holstein setzen sich führende Politiker für einen zusätzlichen Feiertag ein. Bedenken kommen aus der Wirtschaft wegen der Kosten. Das Argument von Unternehmensverbänden und auch aus der FDP, die Wirtschaft würde durch einen Feiertag zu stark belastet, wies Polkaehn zurück. Die Erfahrungen im Süden der Republik zeigten, dass man sogar mit 13 gesetzlichen Feiertagen hochproduktiv sein könne. Die FDP-Idee einer Kompensation an anderer Stelle sei „ganz offensichtlich arbeitnehmerfeindlich“.

Aus der Debatte, welcher Tag Feiertag werden sollte, hält sich der DGB raus. „Es ist Sache der Landesparlamente, ob neue Feiertage konfessionell oder weltlich gebunden sein sollen. Der Norden kann und wird zu einer gemeinsamen Lösung finden“, sagte Polkaehn.

In den norddeutschen Ländern gibt es viele Stimmen für den evangelischen Reformationstag (31. Oktober). In der Diskussion sind aber auch der Tag der Befreiung am 8. Mai, also die Kapitulation von Hitler-Deutschland im Jahre 1945, der Internationalen Frauentag am 8. März und der Tag des Grundgesetzes am 23. Mai. shz.de fragte seine Leser, welcher Tag ein Feiertag werden soll. Hier lesen Sie das Abstimmungsergebnis.

In Schleswig-Holstein sind zudem der Tag des historischen Matrosenaufstandes vom 2. November 1918 sowie die Unterzeichnung der Landessatzung vom 13. Dezember 1949 im Gespräch. Die schleswig-holsteinische SPD hat auch angeregt, den „Tag der Landesverfassung“ am 13. Juni zu feiern.