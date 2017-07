Starkregen über Schleswig-Holstein : Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Westerland/Neumünster | Der Deutsche Wetterdienst hat für die Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde und Pinneberg (ohne Helgoland) Sonntagmittag eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern herausgegeben. Diese gelten bis voraussichtlich 15 Uhr am Sonntag.

Unwetter mit Starkregen waren bereits in der Nacht und am Sonntagmorgen über Schleswig-Holstein gezogen. Besonders betroffen waren bis zum Mittag die Insel Sylt und der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auf Sylt überflutete ein heftiger Regenguss am Vormittag zwei Straßen in der Innenstadt von Westerland.

Einsatzkräfte sperrten die Zufahrten zwischenzeitlich für den Verkehr. „Das Wasser stand einen halben Meter hoch“, sagte ein Feuerwehrsprecher in Westerland. Nach gut 45 Minuten sei das Wasser abgelaufen, und die Straßen seien wieder freigegeben worden.

Voll war es auf den Straßen von Sylt demnach nicht wegen der regenbedingten Sperrungen in Westerland. „Das ist der normale Wahnsinn in der Ferienzeit“, betonte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Bahnverkehr von und zur Insel sei nicht eingeschränkt gewesen.

Etwas mehr als auf den Straßen hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben in Privathäusern zu tun: Mehrere Keller liefen durch den kräftigen Regen voll. Gut ein Dutzend Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Westerland eigenen Angaben zufolge bis zum Mittag.

Nördlich von Neumünster im Kreis Rendsburg-Eckernförde überflutete Regenwasser in der Nacht zu Sonntag zwei Straßen, wie die Polizei mitteilte. Nennenswerte Schäden entstanden demnach nicht.

von Sonja Wurtscheid, dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 14:17 Uhr