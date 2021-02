Mit Kommentar : Der Wintereinbruch in SH mit Schnee und Sturm hat viele Gesichter

Bislang hat es vor allem im Norden geschneit – doch im Laufe der Woche wird es auch in anderen Landesteilen weiß.

Flensburg/Kiel/Lübeck | Das eisige Ostseewasser schwappt über die Uferkanten, Teiche und Seen frieren langsam zu und Teile Schleswig-Holsteins bekommen ordentlich Schnee. Besonders in Ostholstein soll es in den nächsten Tagen zu anhaltenden Schneefällen und Schneeverwehungen k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.