Der Super-Senior von Övelgönne

Ein kühles Bad in der Elbe gefällig? Die Lufttemperaturen jedenfalls stimmten gestern in Hamburg-Övelgönne, sie erreichten 25 Grad. Der Elbstrand vor der schmucken Siedlung des Hamburger Stadtteils Othmarschen ist ein beliebtes Ausflugsziel zum Spazierengehen, Joggen und Grillen für die Bevölkerung der Hansestadt und ihrer Umgebung. Auch Alex (Foto) gab sich gestern die Blöße. Er sei über 70 Jahre alt – mehr gab der rüstige Senior nicht über sich preis. Ob er morgen wiederkommt, ist zweifelhaft: Ab Mittag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes von Niedersachsen her über die Elbe kommend vereinzelt Gewitter mit Gefahr von Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit voraus. Mehr noch: Es kann Sturmböen bis 85 km/h (Windstärke 9) und „kleinkörnigen Hagel“ geben. Sonntag gibt es Wetterberuhigung.