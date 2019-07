Der Schatz von Hallig Gröde

Ein ungelöstes Rätsel: Wo ist die alte Schulchronik der Hallig Gröde geblieben?

von Martin Schulte

18. Juli 2019, 10:53 Uhr

Gröde | Seit der Lehrer Otto Arp 1924 die Insel verlassen hatte, ist die alte Schulchronik von Hallig Gröde unauffindbar. Fast 100 Jahre ist das her, und immer noch ein großes Ärgernis für die Halligbewohner, denn damit ist auch ein Teil ihrer Geschichte verloren gegangen.

Mit diesem Rätsel also beginnt die zweite Schulchronik der Hallig Gröde, die 1924 – im Jahr des Verschwindens der ersten – vom Lehrer Friedrich Jacob Heinrich Broders begonnen wurde. Welche Bedeutung dieses zweite Buch für Gröde und seine Bewohner hat, und welche besonderen Geschichten in diesem handgeschriebenen Büchlein stehen, das hat Annabelle Fürstenau zu Tage gebracht. Die Fotografin aus Kiel hat fünf Jahre lang, von 2013 bis 2018, auf der Hallig gelebt und gearbeitet. Und sie durfte die zweite handschriftliche Chronik lesen.

Buch II wird von den Grödern bis heute gehütet wie ein Schatz. Ich durfte es im Original lesen. Annabelle Fürstenau, Fotografin aus Kiel

schreibt Fürstenau in ihrem Vorwort. Und noch mehr: Sie durfte es transkribieren und veröffentlichen. So erhalten auch Menschen außerhalb der Halligwelt Einblick in das Leben inmitten der Nordsee, ein Leben, das von den Gezeiten und Stürmen geprägt wird; von der Nähe der Menschen zueinander und der Nähe zur Natur.

Die Schulchronik ist in Wirklichkeit eine Halligchronik. Todesfälle werden in ihr ebenso notiert wie Geburten. Aber vor allem beschreiben die vielen Lehrer, die über die Jahrzehnte das Buch füllen, welche einschneidenden Ereignisse die kleine Gemeinschaft bewegt haben. In einer Welt, die es so nur auf den Halligen gibt. Ein Buchschatz, der Chronik ist, aber vor allem fesselnder Lesestoff, weil diese kleine Welt der großen so gleicht – und gleichzeitig so anders ist. Vor allem im aufgezeichneten Zeitraum von 1882 bis 1969. „Mich fasziniert es, durch diese Aufzeichnungen aus erster Hand zu erfahren, wie die Menschen damals auf der Hallig lebten“, schreibt Fürstenau. Heute sei das Leben auf Gröde mit Telefon und fließendem Wasser, Strom, Internet und einer guten Anbindung ans Festland vergleichsweise komfortabel.

Der Telefonanschluss kam laut Chronik am 14. November 1926: „Große Aufregung auf Gröde. Es kommt das Kabel zum langersehnten Telefon. Leider ist noch nicht ganz genug da. Es fehlen noch 1700-1800m. Auf dem Wattenmeer wird man bei günstiger Witterung mit dem Untergraben beginnen. Die Arbeit fällt den Grödern zu.“ Ein offensichtlich mühsamer Schritt in die Zukunft.

Auch die Zeit des Nationalsozialismus ist gut dokumentiert – inklusive eines Konflikts unter den Halligbewohnern, weil die Nachkommen eines verstorbenen Parteigängers nicht mehr Mitglieder der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt bleiben wollen. „Die Geschlossenheit und Einmütigkeit in der Haltung zur Volksgemeinschaft ist nun leider gebrochen“, schreibt der damalige Lehrer Nickels Tiemann voller Empörung und Unverständnis – schließlich hätten, so Tiemann weiter, Lämmer vor der Machtübernahme 13 bis 15 Mark pro Tier gebracht und „in diesem Jahre wurden 30 M. dafür gezahlt“. Sätze, die für sich stehen und nicht weiter von der Übersetzerin kommentiert werden. Das ist auch nicht notwendig, ganz im Gegenteil: das würde die Unmittelbarkeit der Schilderungen nur stören.

Annabelle Fürstenau weiß genau, welchen Schatz sie entdeckt hat, und sie präsentiert ihn mit kluger Zurückhaltung. Nur Stichworte hat sie an den Rand ihres Buches geschrieben zur besseren Orientierung. Am 18.9.43 etwa „Klein-Olga gefunden“. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein schreckliches Unglück. Die fünfjährige Olga und die 28 Jahre alte Marie waren eines Tages verschwunden. Nur ihre Schuhe fand man. „Wahrscheinlich haben sie sich die Füße waschen wollen, dabei ist das Kind ausgeglitten und hineingefallen, Marie ist dann nachgesprungen, trotzdem sie nicht schwimmen konnte, und so haben beiden den Tod gefunden.“ Zwei Wochen später wird Olgas Leiche angeschwemmt. „Genau nach 14 Tagen und zur selben Stunde, wie das Unglück geschah, kehrte Olga zur Insel zurück“. Eine traurige Hallig-Geschichte, von denen es einige in der Chronik gibt.

Aber natürlich wird auch die andere, die helle Seite des Lebens beschrieben: Die Feste, die gemeinsamen Arbeiten und die guten Wünsche, für diejenigen, die die Hallig in Richtung Festland verlassen. So wie Silvia Niewöhner, die den letzten Eintrag in der Chronik verfasst hat. Sie schreibt am 30.6.1969: „Ich gebe den Schuldienst auf. Ich wünsche meinen Schülern eine gute schulische Weiterbildung und Glück im Leben. Ebenso allen Halligleuten Gesundheit und alles Gute. Sie sind mir liebe und zuverlässige, stets hilfsbereite Nachbarn gewesen.“ So normal endet die Chronik, mit ein paar freundlichen Worten des Abschieds. Und nach dem Verschwinden der ersten Chronik steht der Leser vor einer weiteren Lücke, die von 1969 bis zur Gegenwart reicht. 50 Jahre Halliggeschichte, die hoffentlich noch geschrieben werden.

Die Chronik kostet 18,50 Euro. Kaufen kann man sie entweder bei Monikas Kiosk direkt auf Hallig Gröde (nur in der Saison) oder unter www.annabellefuerstenau.de.