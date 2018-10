Wahrzeichen auf Eiderstedt : Der letzte Leuchtturmwärter von Westerheversand

Heinrich Geertsen war der Letzte, der auf dem Leuchtturm von Westerhever seinen Dienst versah. Ein Rückblick.

von Sebastian Conradt

21. Oktober 2018, 11:24 Uhr

Der Wind heult und dröhnt draußen, dass einem schon etwas mulmig wird. Insgesamt 150 Tonnen Stahl und Gusseisen erzittern unter der Wucht der anprallenden Luftmassen. „Das ist noch gar nichts“, kommentiert Heinrich Geertsen im Wachraum in fast 40 Metern Höhe, gleich unterhalb des Leuchtfeuers, in aller Seelenruhe. „Bei Sturm hört man hier sein eigenes Wort nicht mehr!“ Und der Turm schwankt dann um eine Handbreit hin und her. Hein Geertsen ist trotzdem jede Nacht die 157 hölzernen Stufen zum Laternenraum emporgestiegen – bei jedem Wetter – ein Vierteljahrhundert lang.

Der alte Leuchtturmwärter öffnet die Tür zur Galerie, von der sich ein – nicht nur des Windes wegen – atemberaubender Ausblick auf Wattenmeer und Salzwiesen bietet. Im Süden sind die Pfahlbauten von St. Peter-Ording zu erkennen, Richtung Nordwesten erhebt sich die kleine Hallig Süderoog mit ihrer einzigen Warft aus der Nordsee. Davor trotzt die massige Bake auf dem Süderoogsand Wind und Wetter. Es ist das einzige Leuchtfeuer, das auch heute noch ohne Energieversorgung vom Festland auskommen muss, wie Geertsen berichtet.

Weiter im Norden ragt einer der Drillinge, der baugleiche Leuchtturm von Pellworm, in den Himmel. Der Dritte im Bunde, das Leuchtfeuer von Hörnum auf Sylt, ist von hier aus nicht zu sehen. „Sie sind alle gleich gebaut, aber der Turm von Westerhever ist trotzdem der schönste“, schwärmt Geertsen von seiner alten Dienststelle. Und dieser Leuchtturm ist der einzige an der schleswig-holsteinischen Westküste, der vor dem Deich im heutigen Nationalpark steht.



„Eigentlich wollte ich niemals Leuchtturmwärter werden.“

Heinrich Geertsen

Im Wachraum und auf der Galerie ringsum hat der ehemalige Wärter viele Nächte lang verbracht, das eigene Licht gehütet und die Nebenfeuer der anderen Leuchttürme beobachtet. Zu wichtig waren die Lichtzeichen in den Zeiten vor der Satellitennavigation für die Schiffe und Kutter draußen auf See, zu gefährlich das Revier mit seinen veränderlichen Sandbänken auf der Zufahrt über den Heverstrom nach Husum. Um 1900 strandeten hier noch im Schnitt vier Schiffe pro Jahr – Grund genug, den Leuchtturm Westerheversand zu errichten, der in diesem Jahr seinen 111. Geburtstag feiert.

Gebaut auf 127 Eichenholzpfählen

Gebaut wurde das Seezeichen in damals moderner Leichtbauweise aus mehr als 600 gusseisernen Segmenten, den sogenannten Tübbingen, die auf einem 16-eckigen Turmsockel in konischer Form miteinander verschraubt wurden. „Die Platten wurden allesamt per Hand hochgewuchtet“, berichtet Geertsen. „Nach dem Motto: vier Mann – vier Ecken.“ Das Material kam von der Isselburger Hütte am Niederrhein und wurde per Schiff über den Seeweg angeliefert. Für die letzten Meter über die Salzwiese hatten die Arbeiter eigens Gleise für eine Lorenbahn verlegt. Eine Zuwegung gab es noch lange nicht.

Der Leuchtturm steht im Vorland auf einer 5,40 Meter hohen Warft, weitgehend sicher vor Sturmfluten. Insgesamt 127 gerammte Eichenholzpfähle von fast acht Metern Länge stabilisieren das Fundament auf dem weichen Kleiboden. Unterhalb des Turmsockels verbirgt sich ein Hohlraum aus Stahlbeton. „Wir haben Trinkwasser in Zisternen aufgefangen und im Fundament gebunkert“, erzählt Geertsen. Für die romantische Verklärung des Leuchtturmwärterlebens hat er nicht viel übrig. „Eine Waschmaschine konnten wir bei der Wasserversorgung nicht betreiben.“ Auch ein Badezimmer war nicht vorhanden, das stille Örtchen draußen auf dem Hof, hinter der Tür mit dem Herzen.

Geertsen trat die Nachfolge des Vaters an

„Eigentlich wollte ich niemals Leuchtturmwärter werden“, sagt Geertsen. Aber sie haben keinen anderen gefunden. Und Hein hatte Erfahrung. Bevor er im Sommer 1965 den Posten offiziell antrat, hatte er bereits zehn Jahre lang zusammen mit seinen Eltern hier draußen gelebt. Geertsens Vater, ebenso Heinrich genannt, war ebenfalls Leuchtturmwärter auf Westerheversand. Den Job als Hilfswärter hatte der Senior sogar bereits angenommen, als der Lütte erst vier Jahre alt war. Zwar wohnte die Familie da noch auf ihrem Bauernhof in Stufhusen gleich hinter dem Deich, immer wieder aber musste Heinrich sen. zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung rauf auf den Turm – und nahm den kleinen Heinrich dabei mit.

„Die Entscheidung, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, hat letztlich aber meine Traute getroffen“, erzählt Geertsen. Die junge Familie hatte gerade erst ihr zweites Kind bekommen, da wollte so ein Schritt gut überlegt sein. Schließlich zogen sie mit Sack und Pack in das Südhaus ein, und die beiden Heinrichs versahen den Dienst ein Jahr lang gemeinsam, bevor der Senior in den Ruhestand ging und eine weitere Familie neu in das Nordhaus einzog.

Kohlestäbe wechseln in zwei Schichten

Bis Mitte der 1970er-Jahre waren stets zwei diensthabende Leuchtturmwärter nötig, da in der ursprünglich als Lichtgeber verbauten Bogenlampe nach neun Stunden der ausgebrannte Kohlestab gewechselt werden musste. Und im Winter betrug die Leuchtzeit mitunter bis zu 19 Stunden pro Nacht.

Da Geertsen lieber einen Bauernhof betrieben hätte, nahm er nun seine Landwirtschaft zum Leuchtturm mit. Im Garten am Warfthang baute er Kartoffeln und Gemüse an. Besonders Kohl schien hier gut zu gedeihen, war er doch recht unempfindlich gegen die ständige Salzgischt von der Nordsee. Geflügel lief genauso um die Häuser wie zwei Schweine und eine Kuh mit Kalb; Butter und Käse wurden selbst gemacht wie zu Großmutters Zeiten. „Wir waren weitgehend Selbstversorger“, berichtet Geertsen. Damals lebten noch so viele Schollen in den Prielen, dass er nur eine Stunde lang angeln musste – dann hatte er so viele Fische gefangen, dass er sie nicht mehr alleine zum Haus tragen konnte.

15 bis 20 Mal jährlich setzten Sturmfluten das gesamte Vorland unter Wasser und schnitten die Leuchtturmbewohner vom Rest der Welt ab. Da war Unabhängigkeit überlebenswichtig. Bei der Flutkatastrophe im Januar 1976 galt selbst für die Warft „Land unter“, die Keller der Häuser liefen voll und die Heizungsanlage fiel aus. „Angst hatte ich hier nie“, sagt Geertsen. „Wir hatten ja den Turm!“

„Mein Leben ist mit dem Leuchtturm verbunden.“

Heinrich Geertsen

Solange der letzte Leuchtturmwärter draußen in seinem einsamen Haus wohnte, gab es nichts weiter als den 40 Zentimeter schmalen und 1,2 Kilometer langen Stockenstieg zum „Festland“, wie Geertsen sagt. Alles, was sie von dort brauchten, mussten sie über diesen Weg schleppen – nur die ganz großen Sachen kamen per Pferdefuhrwerk über die Sandbank. Zeitweilig betrieben seine Frau und er sogar eine Unterkunft für Urlauber im Turm, doch der Aufwand an diesem abgelegenen Ort war enorm.

Als Ende der 1970er-Jahre der Betrieb der Leuchttürme an der gesamten Küste automatisiert wurde, war für die Geertsens Schluss mit dem außergewöhnlichen Leben. „Wir haben unsere Entscheidung nie bereut“, resümiert Hein Geertsen. „Mein Leben ist mit dem Leuchtturm verbunden.“ Und das ist bis heute so geblieben.