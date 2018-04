Wetter in SH : Der Frühling ist da: Sonne und Temperaturen bis zu 22 Grad

Der langersehnte Frühling ist endlich da und das Wetter lädt zum Angrillen ein. Es wird warm und sehr sonnig.

von Marle Liebelt

05. April 2018, 16:12 Uhr

Wer an diesem Wochenende einen Filmnachmittag geplant hat, sollte seine Pläne schleunigst über Bord werfen. Denn das Wochenende lädt zu Aktivitäten an der frischen Luft ein. Während der Donnerstag noch überwiegend bewölkt und etwas verregnet ist, erwartet Schleswig-Holstein ab Freitag ein Hoch mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen.

Der Freitag startet sehr sonnig, allerdings noch mit etwas verhaltenen Temperaturen: maximal 13 Grad, auf den Inseln nur 11 Grad. Das ändert sich aber am Samstag. „Es bleibt sonnig und das Hoch beschert dem Norden Temperaturen bis zu 17 Grad an der dänischen Grenze und um die 20 Grad an der Elbe“, sagt Manno Peters, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Am Sonntag legt das Hoch überall nochmal eine Schippe drauf und es wird besonders im Süden Schleswig-Holsteins bis zu 22 Grad warm. Im nordfriesischen Raum könne es eventuell noch ein paar Wolken geben, ansonsten soll es aber auch dort sehr freundlich und warm werden, sagt Peters.