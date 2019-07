Veranstaltungen in SH : Das sind unsere Wochenendtipps

von shz.de

26. Juli 2019, 12:01 Uhr

Hamburg: Iron Man

Leinen los: Am Sonntag den 28. Juli 2019 startet der Triathlon zum dritten Mal in der Hansestadt.

Ob Schwimmen in der Alster, Radfahren durch den Hafen oder Laufen entlang des grünen Alsterufers mit Zieleinlauf auf dem Rathausmarkt – die Hansestadt bietet einmalig vielseitige und unvergessliche Wettkampfeindrücke. Hunderttausende Zuschauer säumen die Strecke schon ab dem Schwimmstart und sorgen für Emotionen und Gänsehaut pur. Es ist schwer zu verstehen, wie sehr die Stadt Triathlon atmet und mitfiebert, wenn man es nie erlebt hat. Ironman Hamburg

St.Peter Ording : Die Techniker Beachtour

Wer sich in St. Peter-Ording wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften sichern möchte, muss all sein Können am Ball unter Beweis stellen. Hinter dem Deich von St. Peter-Ording im Nationalpark Wattenmeer zu spielen, ist selbst für die Beach-Profis eine riesige Herausforderung.

Lübeck: Travemünder Woche

Das zweite und damit letzte Wochenende der Travemünder Woche steht vor der Tür und das Wetter geht in die Vollen. Wir haben das Bühnenprogramm von Donnerstag bis Sonntag für Sie zusammengestellt.

Highlights zum Ende sind Konzerte von United Four (am Donnerstag), Lotto King Karl (am Freitag) und das Abschlussfeuerwerk am Sonntagabend.

Das ist das Bühnenprogramm am Donnerstag, den 25.7. Uhrzeit Was? Wo? 17 Uhr Konzert: Pascal Krieger (Partyschlager) Strandbühne 18 Uhr Konzert: United Four Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 19.30 Uhr Konzert: Les Amis (Cover) Strandbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Freitag, den 26.7. Uhrzeit Was? Wo? 19 Uhr Schlagerabend mit verschiedenen Musikern Strandbühne 19.15 Uhr Konzert: Nervling (Akustik) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 21.15 Uhr Konzert: Lotto King Karl & die 4 Richtigen Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Samstag, den 27.7. Uhrzeit Was? Wo? 16 Uhr Konzert: Kate Louisa (Elektro und Akustik) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 18 Uhr Konzert: Hot Banditoz (Sommerhits) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 18 Uhr Show: Chaos Team (Partyshow à la Ballermann) Strandbühne 19.30 Uhr Konzert: Ritmo del Sol Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 20 Uhr Konzert: Die Junx (akustischer Schlager) Strandbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Sonntag, den 28.7.: Uhrzeit Was? Wo? 14 Uhr Konzert: Salt Peanuts (Swing, Latin, Funk) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 14.30 Uhr Konzert: Küstenjörn (Seemannslieder und Unterhaltungsmusik) Strandbühne 17 Uhr Konzert: Urban Beach & Band (Akustik-Cover) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 19 Uhr Konzert: Hafenrocker (60er, 70er, 80er) Strandbühne 21 Uhr Konzert: Nie und Nimmer (Pop) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 22.45 Uhr Abschlussfeuerwerk Nordermole

Und sonst so in Lübeck?

Was? Wann? Wo? OpenAir Kindertheater: Pippi Langstrumpf 14 Uhr Freilichtbühne Lübeck LITERATURSOMMER "Norwegen" Donnerstag, 19 Uhr St. Petri zu Lübeck "Küss langsam" - theater23 - Sommertheater Donnerstag, 20 Uhr Naturbad Falkenwiese Ausstellung: Jonathan Meese »DR. ZUHAUSE : K.U.N.S.T. (ERZLIEBE)« Freitag, 10 Uhr Günther-Grass- Haus Handgemacht-Markt Freitag, 10:30 Uhr Markt am Rathaus Konzert: Lübecker Orgelsommer - Ben Bloor (London) Buxtehude, Bach und Purcell Freitag, 18 Uhr St. Jakobi Konzert: Mariss Jansons - K 72 Samstag, 20 Uhr MuK

Kiel:

Was? Wann? Wo? Dauerausstellung: Abtauchen in die Tiefsee täglich Zoologisches Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Dauerausstellung "Der Ozean der Zukunft" – aktuelle Probleme und Herausforderungen Verstehen täglich Zoologisches Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Ausstellung: »Eine gewisse Liebe zur Symmetrie«

Ein traditionell-zeitgenössisches Medienevent täglich Stadtgalerie Kiel Konzert: Tripple Gig - Edwin Hosoomel, Wilson & Buffala Donnerstag, 20 Uhr Alte Mu Jam Session Donnerstag, 20 Uhr Alte Mu Poetry Slam: Slambude Summer Special Freitag, 20 Uhr Kieler Schaubude Party: 80er 90er meets Schlager Freitag, 23 Uhr MAX Nachttheater Party: Bacardi Summer Jam Samstag, 23 Uhr MAX Nachttheater Party: Stadtpalava Samstag, 23:59 Uhr Rathausbunker Party: SUGAR & SPICE ‑ Jamaican Flavor Samstag, 23:59 Uhr Kieler Schaubude KN-Familientag: Freilichttheater "Der kleine Prinz" Sonntag, 15-18 Uhr Kieler Rathaus

