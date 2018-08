Grünen-Chef : Das Erfolgsgeheimnis des Robert H.

Wie der scheidende Umweltminister aus Schleswig-Holstein zum Hoffnungsträger der Grünen wurde.

von Kay Müller

28. August 2018, 10:29 Uhr

Kiel | Es gibt diese Momente bei Robert Habeck. Wo er scheinbar hilflos mit den Armen rudert und nach Worten ringt. „Ich verstehe die Sorgen einer ganzen Region vor einer weiteren radioaktiven Belastung“, sagt der Energiewendeminister von Schleswig-Holstein – und keiner klatscht. Habeck schwitzt. Es ist ein Kleiner Parteitag der Grünen in Neumünster – im Jahr 2013.

Kurz vorher hat der neue Energiewendeminister zugesagt, wiederaufbereiteten Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken in Schleswig-Holstein zwischenzulagern – und bekommt dafür nun Feuer von der Grünen-Basis. „Weil ich dafür gestritten habe, habe ich Freunde verloren. Für die war ich einer von den Bösen – das war für mich sehr belastend“, sagt Habeck später. Denn er will den Freunden, die mit ihm für den Ausstieg gekämpft haben, den Müll des Atomzeitalters auf unbestimmte Zeit vor die Füße kippen. Klar, dass sich da Vertraute von Habeck abwenden – aber sein dieses Mal rhetorisch ungelenker, aber authentischer Auftritt verschafft ihm auch Anerkennung. Und am Ende bekommt er eine Mehrheit.

Es ist vielleicht das große Talent des Robert Habeck: empathisch und authentisch zu wirken. Bei den eigenen Parteimitgliedern schafft er das häufig – er zeigt seine Zweifel, dass er mit sich ringt, wenn es um unbequeme Entscheidungen geht. Als er den Koalitionspartner wechselte und die Grünen in die Jamaika-Koalition führte, genauso als er zuerst für den Bundestag kandieren wollte und kurz danach Bundesvorsitzender der Grünen wurde.

Er kann Nähe erzeugen wie kein zweiter

Bei Leuten, die ihn nicht so gut kennen, kann Habeck so schnell Nähe erzeugen. Eine Nähe, die nicht aufdringlich wirkt, nur so nah, dass sich sein Gegenüber verstanden fühlt. Es ist eine Technik, die nicht viele Politiker beherrschen. Manche merken sich Namen und Details der vielen Leute, die sie sehen, um später leichter ein Gespräch beginnen zu können.

Ex-Innenminister Andreas Breitner ist so einer, Wirtschaftsminister Bernd Buchholz kann das, auch Ministerpräsident Daniel Günther. Doch keiner macht es so nonchalant wie Habeck. Das bricht das Eis, auch bei Leuten, die ihn qua seines Amtes oder seiner politischen Einstellung nicht mögen sollten.

Denn es ist schwer, Robert Habeck nicht zu mögen, wenn man ihn persönlich kennt. Das liegt auch daran, dass nie ganz klar wird, wo bei Habeck der Mensch endet und der Politiker beginnt. Er würde diesen Unterschied vielleicht auch gar nicht so machen, schließlich ist er auch dank seiner Biografie erfolgreich. Der promovierte, aber nie hochnäsige Philosoph, der damals mit seiner Frau und vier Kindern als Schriftsteller auf dem Dorf wohnt, gibt den Grünen bei seinem Parteieintritt 2002 ein bisschen Glanz – so viel, dass Habeck gleich Kreisvorsitzender wird. Bald führt er die Landespartei, zieht in den Landtag ein, wird Fraktionsvorsitzender, schneidet sich in den Koalitionsverhandlungen ein grünes Ministerium auf Maß. Fast alles, was er anfasst, klappt. Auch seine Kandidatur für den Bundesvorsitz.

Wer mit dem selbst ernannten Draußen-Minister Habeck unterwegs ist, der merkt, wie er Menschen für sich gewinnen kann. Wie auf dem Landwirtschaftstag 2017 in Neumünster. Ein Jahr zuvor ist der Minister dort noch gellend ausgepfiffen worden. Jetzt macht Habeck einen Gag über den Knickerlass und fragt die Bauern, wer von ihnen denn selbst hochpreisige Lebensmittel kaufe, wie sie es selbst immer von anderen verlangen. Gegrummel im Saal – Habeck hat wieder einen Nerv getroffen.

Er hat gelernt, mit Kritik umzugehen

„Wir haben auch ein bisschen von Dir gelernt“, sagt der Vizepräsident des Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, ein Jahr später, als die Dürre den Landwirten die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Lucht meint, dass die Bauern nicht immer den Kopf in den Sand stecken, stattdessen zuhören, Kompromisse suchen.

Habeck duzt sich mit Lucht, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind. Nähe bringt dem Grünen den politischen Erfolg näher – das hat ihm auch bei Konflikten mit Anglern, Jägern und Fischern geholfen. Bezeichnenderweise hat Habeck seinen letzten Auftritt als Minister am Freitag auf dem Landesbauerntag – viele Pfiffe wird er sich vermutlich nicht anhören müssen. Nicht mehr.

Er hat die Grünen entideologisiert

Denn Habeck hat sich Respekt erarbeitet, weil er für etwas steht. Er hat ein politisches Gesamtbild, das er verkörpert. Dabei den Zeitgeist zu treffen, das können nicht viele deutsche Politiker im 21. Jahrhundert von sich sagen.

Es beginnt bei Habecks schick-legerem, aber immer noch knapp den Konventionen genügenden Outfit. Es wirkt cool bei Leuten, die wenig Berührungspunkte mit Politik haben – genau wie Habecks Sprache, die plakativ, aber nicht so direkt ist, dass sie im eigenen politischen Lager Schaden anrichten könnte. Er ist schlau, aber kein Schlaumeier, so kann er genauso gut bei „Inas Nacht“ im Fernsehen über seine Frisur sabbeln und Bier trinken wie in einer intellektuellen Hörfunksendung über Nietzsche oder Kant diskutieren.

Habeck ist kein intellektueller Quereinsteiger in die Politik. Er ist Projektionsfläche für Menschen aus verschiedenen bürgerlichen Gesellschaftsschichten, die auf der einen Seite umweltbewusst leben, aber zur Not auch mal ungestraft Dosenbier trinken oder eine Silvesterrakete aus einem Auspuff waagerecht über die Straße feuern wollen.

Vor Habeck wäre solch eine Figur bei den Grünen undenkbar gewesen. Auf die durch den harten Kampf in den K-Gruppen und der Umweltbewegung geschulten, ideologisch geprägten Gründungsmitglieder von Jürgen Trittin bis Hans-Christian Ströbele, von Petra Kelly bis Antje Vollmer, folgten die Bedenkenträger – von Claudia Roth bis Renate Künast, von Cem Özdemir bis Anton Hofreiter, die zu jedem Vorschlag ein betroffenes Gesicht machen können oder sogar müssen.

Viele Menschen hat das Altkluge und Besserwisserische an den Grünen immer gestört – Habeck hat nichts davon: Er will nicht seine Interessen bei den Grünen vertreten, er will die Interessen der Grünen ausweiten. Das große Alphatier der Grünen, Joschka Fischer, hätte heute keinen Platz mehr in der Partei, hat Habeck mal gesagt.

Richtig ist, dass Fischer nie einen Platz dort hatte, weil er nie ein Liebling der Partei war. Habeck ist hingegen auf dem Weg genau das zu werden, weil er die Partei innerlich verändern will und dabei auf gute Wahlergebnisse verweisen kann, die er damit in Schleswig-Holstein eingefahren hat. Und er kokettiert dabei nicht mit konservativen Positionen – etwa in der Flüchtlingspolitik – wie seine baden-württembergischen Parteifreunde Winfried Kretschmann oder Boris Palmer.

Viel eher als Sahra Wagenknecht könnte Habeck mit seinen 48 Jahren als Ikone einer Sammlungsbewegung links der Mitte stehen, die aber weit aus dem bürgerlichen Lager Anhänger gewinnt. Und wenn er genauso strategisch klug agiert wie bisher, in den entscheidenden Momenten weiter Glück hat – wer sollte Robert Habeck davon abhalten, genau das zu werden?