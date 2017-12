Regionaler Jahresrückblick : Das bewegte uns in SH und HH von Oktober bis Dezember 2017

von Merle Dießelkämper

erstellt am 30.Dez.2017 | 18:21 Uhr

Oktober 2017

4. Oktober: Mutter, die ihren Säugling in den Papierkorb geworfen hat, muss in Haft.

Das Kieler Landgericht verurteilt eine Eritreerin zu drei Jahren Haft wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung. Die 23-Jährige war auf ihrer Flucht nach Deutschland gefangen und mehrfach vergewaltigt worden. Sie wurde schwanger. Drei Tage lang kümmerte sie sich nicht um das Kind. Es starb. Beamten entdeckten den Leichnam in einem Papierkorb an einer Bushaltestelle an der B 432 .

5. Oktober: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Schleswig-Holstein.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender ist Steinmeier im nördlichsten Bundesland für seinen Antrittsbesuch unterwegs. Unter anderem nimmt er Termine in Kiel, Flensburg, und Husum war. Auch unserer Redaktion stattet der Bundespräsident einen Besuch ab.

12. Oktober: Leiche auf Amrum entdeckt

Nach mehreren vergeblichen Suchaktionen entdeckt die Polizei auf der Nordseeinsel Amrum die Leiche, des zuvor verschollenen 27-jährigen Ceetin K.. Er soll von zwei Männern getötet worden sein. Die Beamten vermuten eine Beziegungstat. Beide Täter saßen in Untersuchungshaft.

17. Oktober: Landwirt soll mehrere Tausend Euro für Straßenausbau zahlen

Ein Landwirt soll für den Ausbau einer kurzen Straßen 189.000 Euro an die Stadt Lütjenburg (Kreis Plön) zahlen, so hat das Verwaltungsgericht in Schleswig entschieden.

Die betroffene Straße wird links und rechts von den Feldern des Landwirts gesäumt. Die Stadt Lütjenburg legt die Baukosten von 600.000 Euro auf die sechs Anlieger um.

20. Oktober: Wildschweinalarm in Heide

Zwei Wildschweine sorgen in Heide, Dithmarschen, für Angst und Schrecken. Zwei Keiler stürmen durch die Innenstadt und verletzten dabei zwei Menschen. Ein Tier drang sogar in eine Bankfiliale ein. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben. Jäger konnten ein Tier schließlich erlegen. Das zweite Wildschwein verließ schließlich die Stadt. Die 70 Kilo schweren Keiler waren möglicherweise bei der Maisernte aus einem Feld aufgescheucht worden.

23. Oktober: Vater tötet seine Tochter

Polizisten entdecken am 23. Oktober ein zweijähriges Mädchen tot in der Wohnung ihrer Eltern. Unter anderem weist das Kind Schnittverletzungen am Hals auf. Der 33-jährige Vater steht unter Tatverdacht und flüchtet. Beamten nehmen ihn am 29. Oktober in der nordspanischen Stadt San Sebastián fest und überstellen ihn nach Deutschland.

25. Oktober: HSV-Defizit wächst

Für den HSV war es ein durchwachsenes Jahr auf dem Platz und finanziell. Der Fußball-Bundesligist schließt das Geschäftsjahr 2016/2017 mit dem zweithöchsten Fehlbetrag seiner Geschichte ab. Das Minus beträgt 13,4 Millionen Euro. Auf der anderen Seite stehen Umsatzerlöse in Höhe von 122,2 Millionen Euro.

26. Oktober: Bund-Petition für längere Nachtruhe am Flughafen

Mehr als 12.000 Unterschriften hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) für seine Volkspetition für eine konsequente Nachtruhe am Hamburger Flughafen zusammenbekommen. Der Bund fordert, dass das Nachtflugverbot bereits ab 22 Uhr und nicht wie derzeit erst ab 23 Uhr in Kraft tritt. Die Bürgerschaft muss nun zustimmen, dass die Volkspetition zustandegekommen ist.

29. Oktober: Letzte Vorstellung von Udo Lindenbergs Musical

Für die Story „Das Mädchen aus Ostberlin“ von Udo Lindenberg fällt das letzte Mal der Vorhang auf der Hamburger Reeperbahn. Rund ein Jahr lang, war das Stück im Operettenhaus zu sehen. Zuvor gastierte die Show fünf Jahre in Berlin.

29. Oktober: Fortschritte beim Verkauf der HSH Nordbank

Beim Verkauf der HSH Nordbank sind verbindliche Übernahmeangebote eingegangen. Die HSH Nordbank war während der Finanzkrise in eine Schieflage geraten und ächzt bis heute unter einem Berg fauler Schiffskredite. Der Staat musste damals einspringen und stützte die Bank mit einer milliardenschweren Garantie. Nach unbestätigten Informationen sollen mehrere anglo-amerikanische Finanzfonds im Rennen sein. Bis Februar muss einen unterschriftsreifen Kaufvertrag geben.

November 2017

2. November: Streit in der AfD vor Gericht

Die Schatzmeisterin der AfD Nicole Jordan zieht gegen die Bürgerschaftsfraktion und deren Vorsitzenden Jörn Kruse vor Gericht. Jordan fühlt sich nach eigenen Angaben in ihrem Job als Büro-Assistentin der AfD-Fraktion schlecht behandelt. Sie sprach von der Weitergabe persönlicher Daten und übler Nachrede innerhalb der Fraktion.

4. November: Plaza der Elfi feiert Geburtstag

Happy birthday Elfi: Ein Jahr nach der Eröffnung haben bereits 4,2 Millionen Besucher die Plaza der Elbphilharmonie besichtigt. 666.000 von ihnen hatten auch ein Konzertticket und kamen somit auch in den musikalischen Genuss.

8. November: Freispruch für Arzt im Sterbehilfe-Prozess

Der 75-jährige Arzt wird im Hamburger Sterbehilfe-Prozess frei gesprochen. Dem Mediziner wurde versuchte Tötung auf Verlangen durch Unterlassen vorgeworfen. 2012 waren zwei 80 Jahre alte Frauen in seinem Beisein nach Einnahme tödlicher Medikamente verstorben. Doch der Richter des Landgerichts befand, das die Frauen die Entscheidung ihrem Leben ein Ende zu setzen, bewusste getroffen haben. Die Staatsanwaltschaft sah einen Fall von Totschlag und verlangte sieben Jahre Haft, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

14 November: Keine Straßenreinigungsgebühr in Hamburg

Der rot-grüne Senat tritt die geplante und hoch umstrittene Straßenreinigungsgebühr nun doch ganz in die Tonne und zahlt die 27 Millionen Euro jährlich für seine Sauberkeitsoffensive vollständig aus dem Haushalt. Im Vorwege hatte es zahlreiche Proteste von der Opposition und Verbänden gegen die Gebühr gegeben. Geplant war, dass Grundstückseigentümer pro Monat 59 Cent für eine wöchentliche Reinigung ihrer Straße zahlen.

17. November: Begeisterung für Kreuzfahrten ungebremst

Der Hamburger Kreuzfahrthafen steht vor einem weiteren Rekordjahr. Mit 197 Ausläufen und 810.000 Passagieren topte das Jahr 2017 erneut die Zahlen aus dem Vorjahr. Und die Prognosen für 2018 sehen noch besser aus. Laut Terminalbetreiber der Cruise Gate Hamburg wird mit 220 Ausläufen und 880.000 Passagieren gerechnet.

21. November: Höchste Strafe für G20-Angeklagten

Ein 28-Jähriger wird mit drei Jahren Haft zur bisher höchsten Strafen in einem G20-Prozess verurteilt. Er sei nur aus Neugier zu den Krawallen in die Hamburger Schanze gegangen und habe sich „von der Masse mitreißen lassen“ — so begründete der Angeklagte in seinem Geständnis Plünderungen und Steinwürfe.

25. November: Dirk Nockemann neuer Vorsitzender der Hamburger AfD

Nach wochenlangen internen Streits hat die Hamburger AfD einen neuen Landesvorsitzenden. Der 59-jährige Dirk Nockemann löst seinen Vorgänger Bernd Baumann ab. Baumann hat inzwischen das Amt des Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundesfraktion inne. Nockemann setzte sich gegen den Co-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf durch.

28. November: Das Bundesverwaltungsgericht weist Klage gegen Elbvertiefung ab

Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig weist die Klage von Fischern sowie der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf gegen die geplante Elbvertiefung ab. Der Richter begründet seinen Entschluss damit, dass die Planungen keine Fehler noch Abwägungsmängel aufweisen.

Dezember

3. Dezember: Das Musical „Kinky Boots“ feiert Premiere

Das Broadway-Musical ist ab sofort auf der Reeperbahn in Hamburg zu sehen. Die Lieder des Stücks stammen von Poplegende Cyndi Lauper.

5. Dezember: Höchste Haftstrafe im G20-Prozess

Drei Jahre muss der Randalierer hinter Gitter. Er hatte in der Nacht zum 8. Juli auf der Sternenschanze Polizisten mit Steinen beworfen und Geschäfte ausgeräumt. Grund für die hohe Haftstrafe: Der 30-Jährige ist bereits einschlägig vorbestraft. Er hatte bereits in der Vergangenheit Polizisten mit Steinen während einer Demonstration beworfen.

5. Dezember: Razzia gegen G20-Gegner

Bei einer Großrazzia haben Beamten 23 Wohnungen der linken Szene in acht Bundesländern durchsucht. Dabei haben die Polizisten die linksextreme Gruppierung „Roter Aufbau“ im Visier. Unter anderem stellten sie vor allem elektronische Speichermedien fest. Mit der Aktion sollen Hintergründe und Strukturen der Krawalle offengelegt werden.

7. Dezember: Dämpfer für Olaf Scholz

Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz hatte sich zuvor kritische gegenüber Martin Schulz geäußert und bekam dafür die Quittung. Bei der Wahl der sechs stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden auf dem Bundesparteitag in Berlin bekommt er eine Zustimmung von 59,2 Prozent. Ein herber Rückschlag. Konnte Scholz sich zwei Jahre zuvor noch rund 80 Prozent sichern. Das beste Ergebnis fuhr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit 97,5 Prozent ein

7. Dezember: FC St. Pauli entlässt Cheftrainer

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie und der Fall auf den 14. Tabellenplatz, muss Trainer Olaf Janßen das Feld räumen. Dabei war der 51-Jährige gerade erst zu Saisonbeginn auf Ewald Lienen gefolgt. Doch schlechte Leistung seiner Mannschaft auf dem Platz kostete ihn den Job. Die Kohle aus dem Feuer holen soll Markus Kauczinski.

8. Dezember: Tarifverhandlungen der Metallindustrie ohne Erfolg

Die zweite Tarifverhandlung für die Norddeutsche Metall-und Elektroindustrie geht erneut ohne Ergebnis zu Ende. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hatte den Beschäftigten eine Einmalzahlung von 200 Euro und zwei Prozent mehr Geld ab April 2018 angeboten. Diesen Vorschlag wies die IG Metall als unzureichend zurück. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn. Die Verhandlungen sollen am 18. Januar in Bremen weiter gehen.

15. Dezember: Beate Uhse ist insolvent

Der Erotikhändler stellt beim Amtsgericht Flensburg einen Insolvenzantrag. Dabei bezieht sich dieser nur auf die Beate Uhse AG als Holding und nicht die Tochtergesellschaften. Das Unternehmen beantragt die Insolvenz in Eigenverwaltung. Statt einer Abwicklung zielt diese Variante auf die Sanierung eines Unternehmens ab. Nach dem Krieg hatte Beate Uhse sich mit Schwarzmarktgeschäften durchgeschlagen, in den 1950er Jahren einen Versandhandel unter anderem für Kondome aufgebaut und 1962 in Flensburg ihr „Fachgeschäft für Ehehygiene“ eröffnet – das war der erste Sexshop der Welt.

17. Dezember: Volleyballerinnen als „Mannschaft des Jahres“ geehrt

Für die Volleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ist es ein erfolgreiches Jahr. Sie gewinnen die Weltmeisterschaft in Wien und siegen beim Welttour-Finale . Zum Abschluss küren sie die deutschen Sportjournalisten zur „Mannschaft des Jahres“.

17. Dezember: Böller explodiert am S-Bahnhof Veddel

Der 51-jährige Tatverdächtige stellt am dritten Advent eine Plastiktüte mit zwei Polenböllern am Bahnsteig des S-Bahnhofs Veddel ab, die kurz darauf explodierten. Ein S-Bahn-Fahrgast erleidet ein Knalltrauma, die Scheibe eines Glaswindfangs geht zu Bruch. Nach kurzen Ermittlungen nimmt die Polizei den 51-jährigen Mann fest. Er ist ein verurteilter Totschläger mit rechtsextremer Vergangenheit. Sein Motiv bleibt unklar.

18. Dezember: Polizei beginnt mit Fotofahndung nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern

Mit zum Teil gestochen scharfen Bildern sucht die Polizei nach 104 mutmaßlichen Beteiligten an den G20-Krawallen in Hamburg. Die Fotos werden zusammen mit Videosequenzen des Tatgeschehens ins Internet gestellt. Die Sequenzen zeigen das erschreckende Ausmaß der Gewalt. In den meisten Fällen geht es um gefährliche Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und Brandstiftung.

19. Dezember: Letzte Klage zur Elbvertiefung abgewiesen

Mehr als fünfeinhalb Jahre hat der Rechtsstreit um die Elbvertiefung gedauert. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig setzt jetzt einen Schlusspunkt und weist die letzten Klagen von Anliegern des Hamburger Elbufers zurück. Sie hatten bemängelt, dass die Auswirkungen der Vertiefung nicht auf Uferabbrüche, Lärmbelastung und Flutrisiken korrekt untersucht wurden. Die Richter halten diese Einwände jedoch für unbegründet.

20: Dezember Polizei stoppt Ex-Torhüter Tim Wiese

Der 36-Jährige ist mit seinem Lamborghini LP 740 in Hamburg unterwegs, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Auf dem Ballindammam nahe des Jungfernstiegs stoppen ihn die Beamten. Der Kontrollgruppe „Autoposer“ ist der Wagen aufgrund seiner erhöhten Lautstärke aufgefallen. Sie zogen in kurzer Hand aus dem Verkehr.

21. Dezember: G20 Sonderausschuss – Polizei räumt Fehler ein

Im G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hagelt es massive Kritik an dem Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Mehr als 30 von 4800 Journalisten hatten die Sicherheitsbehörden während des Gipfels die schon erteilten Akkreditierungen wieder entzogen. Letztendlich räumt der Ausschuss Fehler bei der Sicherheitsüberprüfung ein.

mit dpa