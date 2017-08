Dämpfer für Buchholz: Neue Klagen gegen A 20

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Das ist ein Rückschlag für Schleswig-Holsteins neuen Verkehrsminister Bernd Buchholz: Obwohl der FDP-Politiker den Naturschutzverbänden im Land einen Dialog über die Fortführung der Küstenautobahn A 20 angeboten hat, haben die Umweltverbände Nabu und BUND auch gegen den frisch geplanten vierten A-20-Bauabschnitt von Wittenborn im Kreis Segeberg bis zur A 7 bei Bad Bramstedt eine gemeinsame Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. „Wir müssen uns alle Optionen offenhalten“, begründet Nabu-Landeschef Ingo Ludwichowksi den Schritt gegenüber unserer Zeitung.

Die Naturschützer befürchten vor allem zweierlei durch den Weiterbau der A 20 auf dem 20 Kilometer langen Abschnitt zur A 7: Zum einen könnte die Autobahn die Moore in der Schmalfelder Au vom Grundwasser abschneiden und so austrocknen. Zum anderen würde ein Weiterbau hinter Wittenborn auch den heftig umstrittenen und ebenfalls beklagten Trassenverlauf des vorhergehenden dritten A-20-Abschnitts bei Bad Segeberg unwiderruflich festlegen. Den aber wollen die Umweltverbände wegen der gefährdeten Fledermäuse dort noch ändern. „Es muss zumindest geprüft werden, ob ein anderer Verlauf nördlich von Bad Segeberg oder durch einen Stadttunnel möglich ist“, fordert BUND-Landeschef Ole Eggers.

Als Absage an den Dialogwunsch von Minister Buchholz wollen beide Verbandschefs die Klage nicht verstanden wissen: „Wir sind in Gesprächen mit dem Minister, um Möglichkeiten zu prüfen, die Kuh vom Eis zu holen“, sagt BUND-Mann Eggers. Allerdings habe man sich mit der Klage absichern müssen, ergänzt sein Nabu-Kollege Ludwichowski: „Falls wir keine Absprache mit dem Land hinbekommen, hätten wir sonst keine Klagemöglichkeit mehr gehabt.“ Die Klagefrist endete für die Verbände nämlich schon Mitte August.

Buchholz reagiert gefasst auf die Klage. „Ich bin nicht überrascht, weil die Umweltverbände ja allein schon zur Fristwahrung klagen mussten“, sagt er. Er sei aber „sehr optimistisch, dass wir über die regelmäßigen Gespräche zu einer außergerichtlichen Einigung kommen können“. Dabei werde es auch darum gehen, inwieweit das Land wegen der Klagen auf einen sofortigen Vollzug der Baupläne verzichte. Einen entsprechenden Eilantrag konnten die Umweltverbände nicht auch noch rechtzeitig bei Gericht stellen, da ihnen Buchholz den A-20-Beschluss früher als erwartet zugestellt hatte und damit sehr zu ihrem Verdruss auch das Ablaufen der Klagefrist früher als erwartet in Gang gesetzt hatte.

Gestellt hat einen solchen Eilantrag allerdings die Gemeinde Klein Gladebrügge bei Bad Segeberg. Sie will mit ihrer Klage wie die Naturschützer verhindern, dass die direkt am Ort vorbeiführende Trasse des vorgelagerten dritten A-20-Abschnitts festgeschrieben wird. Ferner geht auch ein Privatkläger juristisch gegen die neuen Kieler Pläne vor. Ein weiterer, der in Schmalfeld Land abgeben soll, hat eine Klage zumindest angekündigt. Privatleute haben dafür anders als Verbände und Kommunen noch bis 14. September Zeit. Leitartikel Seite 2