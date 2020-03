Ohne Abo lesbar : Was Sie über das Corona-Virus in SH wissen müssen

Das Coronavirus breitet sich auch in SH weiter aus. Hier gibt es die wichtigsten Infos stets aktualisiert im Überblick.

19. März 2020, 18:00 Uhr

Das neuartige Coronavirus namens SARS-CoV-2 breitet sich seit Dezember weltweit weiter aus. Bis Montagabend wurden insgesamt 278 Fälle im nördlichsten Bundesland bekanntgegeben. Eine aktuelle Karte finden Sie hier.

Erster Todesfall in SH

Am Dienstagabend wurde der erste Todesfall in Verbindung mit dem Corona-Virus in Schleswig-Holstein gemeldet. Der Mann mit Vorerkrankungen verstarb im Alter von 78 Jahren im Universitätsklinikum in Lübeck.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts müsse mit weiteren Infektionen innerhalb der Bundesgrenzen gerechnet werden. Und nach dem Sommer steht eine zweite Welle an. Christian Drosten, Chef-Virologe an der Berliner Charité, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Im Herbst wird es dann kritisch, das ist klar."

Die Folgen der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein:

Wo fallen Schule, Kindergarten oder Hochschule aus? Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag, 16. März, bis zum 19. April geschlossen. Das teilten das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium am Freitag in Kiel mit. Die Regelung gilt für alle öffentlichen und privaten Schulen – damit auch für Berufsschulen. Für Kinder der Klassen eins bis sechs wird zunächst bis Mittwoch, 18. März, weiterhin eine Betreuung in den Schulen ermöglicht. Für Kita-Kinder wird bis Freitag, 20. März, eine Betreuung angeboten. In beiden Fällen, aber nur wenn folgende Voraussetzungen zutreffen: Beide Eltern oder ein alleinerziehender Elternteil arbeitet in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine Alternativ-Betreuung ihrer Kinder organisieren können. Förderzentren werden aufgrund ihrer individuellen Betreuungsstruktur bei Bedarf weiterhin eine notwendige Betreuung anbieten. In Schleswig-Holstein wird der Lehrbetrieb an den Hochschulen ausgesetzt. Auch Hamburg lässt die Schulen bis zum 19. April ausfallen.

Finden Prüfungen statt? Alle Abschlussprüfungen, insbesondere die Abiturprüfungen, werden auf die vorgesehen Alternativtermine (Nachprüfungen) nach den Osterferien verlegt.

Gibt es eine Erstattung der Kitagbühren für die Eltern, wenn die Kita zu ist? Ob Elternbeiträge und Essensgeld für die Zeit des Betretungsverbots zu zahlen sind, liegt im Ermessen der Standortgemeinde beziehungsweise des Einrichtungsträgers. Es ist also durchaus möglich, dass in dieser Situation aus Kulanz auf Elternbeiträge bzw. Essensgeld verzichtet wird. Eine solche Regelung haben beispielsweise Kiel, Lübeck und Neumünster angekündigt.

Welche Regeln gibt es für die Kinderbetreuung in der Tagespflege? Die Landesregierung hat folgende Bestimmungen herausgegeben: Das Betreuungsverbot gilt nicht für die erlaubnispflichtige Kindertagespflege, wenn in diesem Rahmen maximal fünf fremde Kinder betreut werden.

Ebenso nicht erfasst von dem Verbot sind die sonstigen Angebote der Kindertagespflege bei einer Betreuung von maximal fünf fremden Kindern.

Eigene Kinder der Kindertagespflegepersonen zählen nicht mit zu der Anzahl „maximal 5 fremde Kinder“ und können somit zusätzlich betreut werden.

Neuaufnahmen sind im Geltungszeitraum des Erlasses nicht gestattet.

Die Betreuung von Kindern in Rahmen einer Kooperation von zwei Kindertagespflegepersonen mit mehr als fünf fremden Kindern insgesamt in einem Gebäude sowie gemeinsam genutzten Neben- und Funktionsräumen ist nicht erlaubt. Davon kann bis zum 20.03.2020 dann abgewichen werden, wenn es sich um Kinder von Eltern aus den Bereichen der Kritischen Infrastruktur handelt (Achtung: beide Eltern müssen in diesen Bereichen arbeiten und dort maßgeblich für die Aufrechterhaltung der Strukturen sein).

Grundsätzlich steht es der Tagespflegeperson selbst natürlich frei, ihr Angebot zu schließen. Sie kann in keiner Weise gezwungen werden, ihr Angebot offen zu halten.

Kann ich weiter einkaufen? Der Einzelhandel muss ab Mittwoch, 18. März dicht machen. Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Ärzte und Handwerksbetriebe sind ausdrücklich ausgenommen. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 19. April. „Außerhausverkauf und Lieferservice sind von den Vorgaben nicht betroffen. Unser primäres Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten“, betonte Ministerpräsident Daniel Günther.

Darf man als Arbeitnehmer einfach Zuhause bleiben? Ohne Erlaubnis dürfen Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz nicht fernbleiben – auch nicht aus Angst vor dem Coronavirus oder weil ein Kollege krank ist. Laut Rechtsanwalt Burkard Göpfert sei das ein Fall der Arbeitsverweigerung. Dann drohten eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung. Weiterlesen: Coronavirus im Job: Was Arbeitnehmer wissen müssen

Was müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten beachten? Reiserückkehrer aus Risikogebieten und allen laut RKI besonders betroffenen Gebieten ist der Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen bis auf Weiteres untersagt. Auch Rückkehrern aus alpinen Skigebieten wird dieses Verhalten dringend empfohlen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Welche Regeln gibt es für Besuch in Krankenhäusern? An den Kliniken im Land herrscht ein vorläufiges Besuchsverbot, planbare Aufnahmen sollen verschoben werden, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereitzuhalten. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Welche Regeln gibt es für öffentliche und private Veranstaltungen? Alle öffentlichen Veranstaltungen werden bis 19. April untersagt, die Regierung empfiehlt darüber hinaus den Verzicht auf private Veranstaltungen. Von dem Verbot sind Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kino und Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen und Angebote der Volkshochschulen, Musikschulen und andere öffentliche und private Bildungseinrichtungen betroffen. Gleiches gilt für Zusammenkünfte in Sportvereinen, Freizeiteinrichtungen und Spielhallen sowie das Prostitutionsgewerbe. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Dürfen Restaurants noch öffnen? Nein. Am Dienstag hat das Land entschieden, die Regelungen des Bundes, nach denen Restaurants unter bestimmten Auflagen zwischen 6 Uhr und 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen, zu verschärfen: Alle Restaurants müssen in Schleswig-Holstein gänzlich schließen.

Schließen die Gerichte? Das Standesamt? Das Bürger- bzw.Ordnungsamt? Die Bundesagentur für Arbeit? "Die genannten Institutionen werden aktuell nicht geschlossen. Der Publikumsverkehr wird jedoch auch in diesen Institutionen eingeschränkt werden müssen, um eine Verbreitung der Infektion zu verhindern", heißt es von der Landesregierung. Dringende Anliegen sollten nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail erledigt werden. Hierfür stehe unter anderem auch die Behördennummer 115 zur Verfügung.

Kann man noch mit dem ÖPNV fahren? Ja. Der öffentliche Personennahverkehr ist nicht eingeschränkt.

Darf noch Blut gespendet werden? Ja. Allerdings, wenn Sie in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen Sie für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets kein Blut spenden. In Neumünster wurde ein landesweites Blutspendezentrum engerichtet: Ab Mittwoch, 18. März, bis Freitag, 27. März, können gesunde Menschen von 14 bis 18 Uhr in der Holstenhalle 2 Blut spenden (Eingang Foyer Süd).

Dürfen Campingplätze noch geöffnet sein? Nein, auch Campingplätze müssen mindestens bis zum 19. April geschlossen bleiben, denn die Infektionsgefahr, die in Gemeinschaftsräumen und insbesondere in den Wasch- und Toilettenanlagen besteht, ist vergleichbar mit Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Darf meine Hochzeitsfeier, Geburtstagsfeier, Trauerfeier stattfinden? Von der Landesregierung heißt es dazu: "Private Veranstaltungen dürfen grundsätzlich weiter stattfinden. Um eine mögliche Verbreitung der Infektionen unter Ihren Gästen zu vermeiden, sollten Sie jedoch überlegen, Ihre Feier zu verschieben."

Wie ist der Tourismus in SH betroffen? Die Landesregierung hat am 16. März weitreichende Beschlüsse gefasst: Danach müssen alle Touristen die Beherbergungsbetriebe am 18. März verlassen. Hotels werden geschlossen. Eine Ausnahme gilt lediglich für Geschäftsreisende oder Einsatzkräfte, etwa der Polizei. Auf die Inseln an Nord- und Ostsee dürfen nur noch dort Angestellte und Bewohner mit Erstwohnsitz reisen.

Öffnen Geschäfte jetzt auch sonntags? Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs sei gesichert, sagte Ministerpräsident Daniel Günther. Dazu sollen die Sonntagsverkaufsverbote für Einzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Apotheken, Sanitätsläden, Drogerien und Tankstellen aufgehoben werden. Darunter fallen auch Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Waschsalons, Reinigungen, der Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenbaubetriebe sowie Tierbedarfsmärkte und Großmärkte. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

Weitere Fragen und Antworten der Landesregierung finden Sie hier.

Was Sie über die Krankheit wissen müssen:

Was sind die Symptome? Das Coronavirus kommt bei den Symptomen einer Erkältung nahe. Teilweise haben Infizierte auch keine Symptome bemerkt. Außerdem sind Fieber, Husten und Atemprobleme möglich, die auch bei einer echten Grippe auftreten können. Bei schwereren Verläufen kann das Coronavirus zu einer Lungenentzündung führen. Gefährlich ist das Virus vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Vorerkrankungen und alte Menschen. Weiterlesen: Coronavirus – Wie die Krankheit verläuft und wer besonders gefährdet ist

Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen? Eine Coronavirus-Imfpung gibt es derzeit nicht und wird noch viele Monate auf sich warten lassen. Um die Ausbreitung der Krankheit auszubremsen, raten Experten zu den gewöhnlichen Hygienemaßnahmen, die Menschen in Zeiten der Grippewelle ohnehin beachten sollten. Dazu zählen unter anderem: regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen – mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk

Desinfektionsmittel verwenden

nur mit gewaschenen Händen ins Gesicht fassen. Weiterlesen: Die wirksamsten Tipps zum Schutz vor dem Coronavirus Personen über 60 Jahre und Personen mit chronischen Grunderkrankungen sollten den Impfschutz auf Pneumokokken überprüfen und gegebenenfalls diese von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Standardimpfung nachholen. Ein Impfschutz gegen Pneumokokken wirkt zwar nicht gegen das Coronavirus, aber er kann potenziell schweren Krankheitsverläufen durch Doppelinfektionen vorbeugen. Denn eine bereits befallene Lunge kann zusätzlich noch von anderen Erregern angegriffen werden. Von Pneumokokken ist bekannt, dass sie sich bevorzugt auf virale Infektionen „aufsetzen“ können. Auch für Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit gelten, wie bei älteren Menschen, zusätzliche Impfempfehlungen (Indikationsimpfungen). Für sie wird ebenfalls von der STIKO u.a. eine Pneumokokken-Impfungen empfohlen. Die Pneumokokken-Impfung ist außerdem für Personen mit beruflicher Exposition gegenüber Metallrauch (z.B. Schweißer) empfohlen.

Wer ist vom Coronavirus besonders gefährdet? Das Coronavirus ist besonders gefährlich für: Menschen mit geschwächtem Immunsystem

Menschen mit Vorerkrankungen

alte Menschen

Männer Wie bei der Grippe sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem gefährdet, vor allem alte und kranke Menschen. Das legt eine Auswertung der chinesischen Gesundheitsbehörden nahe. Bei den Todesfällen durch Covid-19 berichteten Ärzte, dass die Verstorbenen unter Vorerkrankungen gelitten hatten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen und Bluthochdruck. Die Gefahr steigt vor allem mit dem Alter und für Menschen ab 50 Jahre. In der Altersgruppe der Menschen ab 80 Jahren liegt die Sterblichkeit bei 14,8. Das überrascht nicht, denn ältere Menschen bringen oft Vorerkrankungen mit. Außerdem sind Männer mit einer Sterblichkeit von 2,8 Prozent eher gefährdet als Frauen (1,7 Prozent) – eine genaue Erklärung dafür gibt es noch nicht.

Was mache ich, wenn ich befürchte, mich infiziert zu haben? Wichtig: Wer Sorge hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben und Symptome aufweist, sollte nicht zum Arzt gehen. Dort besteht die Gefahr, das Virus an andere zu übertragen. Das Kieler Gesundheitsministerium rät, zunächst seinen Hausarzt oder seine Hausärztin anzurufen und telefonisch das weitere Vorgehen zu besprechen. Darüber hinaus können Patientinnen und Patienten sich an das ab dem 1. Januar deutlich ausgebaute Angebot unter der Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinung wenden. Diese ist auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar und leistet Hilfestellung bei der Entscheidung über weitere Schritte. Damit sollen Patientinnen und Patienten dahin weitervermittelt werden, wo sie am besten aufgehoben sind.

Wo bekomme ich telefonisch noch weitere Hilfe? Neben der Notrufnummer 116 117, über die der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen rund um die Uhr ärztliche Hilfe vermittelt, gibt es noch weitere Hotlines. Allgemeines Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriu+49 30-346 465 100 Bürgertelefon des Landesgesundheitsministeriums:431-7970001 (werktäglich von 8-18 Uhr) Telefon-Hotline des Infektionsschutzes des Kreises Segeberg: 04551-951 9833 Bürgertelefon in Neumünster: 04321 3322-888

Was sind Risikogebiete? Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ("ongoing community transmission") vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Robert Koch-Institut verschiedene Kriterien (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Länder/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst. Welche Orte aktuell als Risikogebiete gelten, finden Sie hier.

Soziale Kontakte meiden – Wie bekomme ich meine Medikamente? Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente sollen ssoweit wie möglich telefonisch beim Arzt angefordert werden. Die Arztpraxen sollen die Rezepte dann an die Stammapotheken der Patienten faxen. Die Kassenärztliche Vereinigung riet Patenten zudem, das Angebot von Botendiensten der Apotheken anzunehmen.

Wo gibt es bestätigte Corona-Fälle in Schleswig-Holstein und Hamburg?

Wo bekomme ich weitere Informationen?

