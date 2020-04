Aktion "Flaschenpost" : Unser Experiment: Wie sieht das Leben zehn Jahre nach der Corona-Krise aus?

Besondere Aktion von shz.de: Schreiben Sie uns ihre Zukunftsaussichten - und wir lagern die Gedanken der Schleswig-Holsteiner für zehn Jahre als Flaschenpost.

10. April 2020, 18:00 Uhr

Es ist eine einmalige Aktion. Und ein Experiment. Denn unsere Redaktion will herausfinden, wie die Menschen heute über die Corona-Krise denken und was von diesen Einschätzungen in zehn Jahren noch geblieben ist.

Deshalb laden wir alle Schleswig-Holsteiner ein, ihre Prognosen, was uns in den nächsten zehn Jahren bevorsteht und wie wir aus dieser Krise kommen, in kleine Texte, Bilder und Geschichten zu verpacken, die wir in einer Flasche zehn Jahre lang sicher aufbewahren – im Turmraum der Rendsburger Christkirche.

Erst im Sommer 2030 wird die Redaktion die Flaschen öffnen und die dann zu zeitgeschichtlichen Dokumenten gewordenen Prognosen veröffentlichen.

Marcus Dewanger

„Es geht uns dabei um viele Fragen“, sagt der Chefredakteur, Stefan Hans Kläsener, der selbst die erste Flasche mit seiner persönlichen Prognose verschlossen hat:

Es geht um Ängste, aber auch um Hoffnungen und Wünsche.

Wie werden wir in zehn Jahren leben?

Werden Pandemien zu unserem Alltag gehören?

Oder bleibt die Corona-Krise, die uns aktuell so in Atem hält, nur ein Detail in unserer Geschichte?

Ich bin echt gespannt, was all die anderen Flaschenpostler geschrieben haben. Schauspieler Axel Prahl

Wie seine Prognose aussieht, verrät Kläsener genauso wenig wie der Schauspieler und Musiker Axel Prahl, die Landesrechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer oder der Maler Christopher Lehmpfuhl, der seiner Flaschenpost sogar noch eine sehr persönliche Grafik beigelegt hat, die er während der Corona-Krise erstellt hat.

Weil ich derzeit nicht draußen arbeiten kann, male ich anders als sonst. Ich finde meine Bildmotive jetzt auch im Privaten, in den kleinen Winkeln meines Ateliers oder bei uns zu Hause. Maler Christopher Lehmpfuhl

Was das Bild seiner Flaschenpost zeigt, wird an dieser Stelle aber natürlich nicht verraten. Genauso wenig wie die schriftlichen Einschätzungen aller Flaschenpost-Schreiber.

Jetzt sind Sie gefragt

