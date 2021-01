SH:Z-Aktion „Tier des Tages“ : Tierparkhilfe: Serie über Tierparks in SH im Lockdown

Tierparks und ihre Bewohner sind auf Spenden und Eintrittsgelder angewiesen. Das fällt weg. Dennoch kann man helfen.

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2021, 13:42 Uhr

Seehund, Lemur und Co. langweilen sich in den Tierparks im Norden. Sie vermissen die Besucher und die kleinen Leckereien, die sie in den dafür freigegebenen Gehegen von ihnen bekommen.

Auch die Tierparks stehen vor einem großen Problem: Das letzte Jahr war schwierig. Durch die Corona-Pandemie durften die Besucher nicht kommen. Ihnen brachen deshalb die Einnahmen weg, die sie benötigen, um die Tiere zu versorgen.

Am 18. Januar geht es los

In einer neuen Serie stellen wir ab Montag, 18. Januar, bis Sonnabend, 23. Januar, jeden Tag ein Tier aus einem schleswig-holsteinischen Tierpark vor. Vom Albino-Seebärbaby aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck bis zu einem Sattelschwein aus der Arche Warder.

Wir haben die Tierparks besucht und die Pfleger gefragt: Wie geht es den Tieren? Wie kommen die Tierparks mit Schließungen und fehlenden Einnahmen zurecht?

Fragen und Lösungen

In kleinen Videos stellen die Pfleger eines ihrer Tiere vor: persönlich, nahbar, ehrlich. Sie sprechen dabei über das Tier, seine Eigenarten und wie sehr den Tierparks die Besucher fehlen. Denn auch für die Tiere sind die Besucher spannend und bedeuten Abwechslung im Alltag.

Wir zeigen, mit welchen direkten Problemen die Tierparks kämpfen und wie sie den schleswig-holsteinischen Tieren direkt helfen können. Von Spende bis Patenschaft ist alles dabei.