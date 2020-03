Ausbreitung des Corona-Virus : Shutdown in SH: Geschäfte schließen, Touristen müssen das Land verlassen

Das öffentliche Leben in SH wird nahezu lahm gelegt. Viele Geschäfte, Spielplätze und Sportanlagen schließen.

von Margret Kiosz

16. März 2020, 20:03 Uhr

Kiel/Berlin | Das Coronavirus breitet sich rasant aus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es am Montagabend in Deutschland 4838 laborbestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-Cov-2. Das entspricht einem Anstieg von 1043 Fällen binnen 24 Stunden. In Schleswig-Holstein verdoppelte sich die Zahl der Infizierten seit Freitag auf 132.

Der Bund und die Länder haben deshalb im Kampf gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit die Daumenschrauben weiter angezogen. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, dass es sich um „Maßnahmen handelt, die es so noch nicht in Deutschland gegeben hat.“

Welche Maßnahmen wurden beschlossen?

Konkret: Viele Geschäfte müssen schließen und touristische Reisen im In- und Ausland werden untersagt. Läden, die zur Versorgung dienen, sollen hingegen offen bleiben – also Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Tierbedarf, Baumärkte und Großmärkte.

Auch sonntags geöffnet

Für diese Geschäfte wird das Verkaufsverbot an Sonntagen aufgehoben. Unter diese Regelung fallen zudem Banken und Sparkassen, Poststellen und Frisöre. „Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Montagabend im Anschluss an eine Kabinettsitzung in Kiel. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

Restaurants nur tagsüber geöffnet

Restaurants und Gaststätten sollen generell nur noch zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends öffnen dürfen. Um die Zahl sozialer Kontakte zu minimieren, bleiben Sportanlagen und Spielplätze gesperrt und Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen werden verboten.

Hotels schließen am Mittwoch

Alle Touristen müssen die Beherbergungsbetriebe spätestens morgen verlassen, Hotels werden geschlossen. Eine Ausnahme gilt nur für Geschäftsreisende oder Einsatzkräfte, etwa der Polizei. Das heißt: Die am Sonntag verfügte Regelung für die Inseln wird jetzt auf das Festland ausgedehnt.

Notbetreuung für Kinder – Sonderurlaub für Beamte

Seit Montag gibt es eine Notbetreuung für Kita-Kinder und Schüler sofern ihre Eltern beide in strategisch wichtigen Bereichen arbeiten. „Unser erster Eindruck ist, dass es sehr gut funktioniert und der Bedarf sehr gering ist“, sagte ein Sprecher des Kieler Bildungsministeriums.

Wegen der besonderen Situation gewährt Schleswig-Holstein seinen Beamten einen Sonderurlaub von 10 Arbeitstagen pro Kind (Alleinerziehende 20 Tage). Angestellte erhalten drei Tage, mit Option auf Verlängerung.

„Die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten, hat Vorrang“, erklärte Regierungssprecher Peter Höver. Derweil sucht die Ärztekammer in Bad Segeberg prophylaktisch den Kontakt zu jenen Mitgliedern, die „zurzeit nicht“ oder „nicht mehr“ ärztlich tätig sind – für den Fall der Fälle.