Corona-Nachbarschaftshilfe : #SHhaeltzusammen: So wollen wir als Medienhaus in der Corona-Krise helfen

shz.de möchte über die vielen Hilfsaktionen berichten und Helfende mit Hilfsbedürftigen vernetzen.

Nach dieser Woche muss man einfach mal innehalten. Wie ein Sturm fegten die Nachrichten über uns hinweg, und sie wurden immer bedrohlicher. Worauf müssen wir uns einstellen? Und was kommt möglicherweise noch?

Wir erleben in unseren Redaktionen, die gottlob noch alle besetzt sind und sich aus Sicherheitsgründen auf viele Arbeitsplätze verteilt haben, einen Ansturm an Fragen, die wir zu beantworten versuchen. Denn es war viel Unsinn, gefährlicher Unsinn unterwegs da draußen.

Wir sind aber nicht nur die Nachrichtenbörse der Region, wir leben auch in der Region und wollen sie unterstützen mit einer Plattform, die die ehrenamtlichen, aber auch gewerblichen Helfer sichtbarer macht. Wir helfen den Helfern mit dem, was wir am besten können: Bekannt machen, dass sie helfen. So wird aus dieser Prüfung unserer Gesellschaft vielleicht etwas, was wir dringend brauchen in diesen Tagen: Ein Zeichen der Solidarität und des Miteinanders.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Alle, die anderen Menschen, ob ehrenamtlich oder mit einem gewerblichen Service, jetzt zu Diensten sind, laden wir ein. Wir halten zusammen.

Sollte es Probleme mit der Darstellung geben, geht es hier ebenfalls zum Formular.