Mit Kommentar : SH passt Corona-Maßnahmen leicht an: Jetzt auch Maskenpflicht in Behörden

Versuch macht klug – Lockerungen in Trippelschritten

Ein Kommentar von Margret Kiosz Die Landesregierung bleibt bei ihrem Mix aus Zuckerbrot und Peitsche bei der Corona-Bekämpfung. Hier wird ein bisschen Trompete-Spielen und Kino-Gucken erlaubt und dort wird die Maskenpflicht verschärft und Zuwiderhandeln mit saftigen Bußgeldern geahndet. Ob dieses Vorgehen die Gesellschaft befriedet, den grassierenden Spaltpilz bekämpft und das Virus in Schach hält, weiß niemand genau. Und weil das niemand weiß, sollten sich alle mit vorschnellen und vorlauten Urteilen zurückhalten. Besonders nach dem Wochenende in Berlin. Wichtig ist, die Maßnahmen – Lockerungen und Verschärfungen – zu erklären und so viele Bürger wie möglich auf dem Corona-Feldzug mitzunehmen. Nicht alle, die friedlich nach mehr Freiheiten rufen, sind Idioten und Verschwörungstheoretiker! Etliche stehen einfach nur mit dem Rücken zur Wand, was sich gut abgesicherte Beamte und Politiker schlecht vorstellen können. Insofern sind die Alternativen, die Kiels Jamaika-Koalition dem Einzelhandel und der Unterhaltungsbranche eröffnet, gar nicht so schlecht. Natürlich ist es für einen Kinobetreiber bitter, wenn er nur jeden zweiten Platz besetzen darf – und das nur mit Maske. Aber vielleicht rettet ihn die bessere Auslastung vor der Pleite und das Publikum zieht mit. Versuch macht klug, gerade in diesen Zeiten.