Grössere Ausbrüche im Norden : Schleswig-Holsteins Inzidenz nur noch knapp unter Bundesdurchschnitt

Schleswig-Holstein als Schlusslicht der Inzidenz-Tabelle – das war einmal. Was ist passiert?

Kiel | Die Tage, in denen sich Schleswig-Holstein in Corona-Fragen als „Land der Glückseligen“ brüsten konnte, sind vorbei. Während sich viele andere Bundesländer inzwischen von teils schwindelerregenden Sieben-Tage-Inzidenzen erholt haben, sinkt der Wert im No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.