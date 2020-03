Flughafen Hamburg : Mulmig an Bord: Fliegen in Zeiten von Corona

Ankunfts- und Abflughallen am Flughafen Hamburg sind ungewohnt leer. Der Airport-Chef wappnet sich gegen die Krise.

von Markus Lorenz

13. März 2020, 22:55 Uhr

Hamburg | Die Schockwellen der Corona-Krise treffen Hamburgs Flughafen mit voller Wucht. Geschäftsführer Michael Eggenschwiler berichtete gestern von „massiven Streichungen“ von Flügen durch die Airlines. Aktuell lägen die wöchentlichen Passagierzahlen „um 20 bis 40 Prozent niedriger als im Vorjahr“. Die Schäden für Deutschlands fünftgrößten Verkehrsflughafen gehen laut Eggenschwiler „in die Millionen“ und übertreffen schon jetzt die negativen Einflüsse durch die Vulkanaschewolke von 2010. Wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus, zahlreicher Stornierungen und ausbleibender Buchungen hat vor allem die Lufthansa als mit Abstand wichtigster Kunde des Fuhlsbüttler Flughafens rund die Hälfte ihrer Angebote gestrichen.

Die Folgen lassen sich in den Terminals nicht mehr übersehen. In den Ankunfts- und Abflughallen sind gestern Mittag erheblich weniger Menschen unterwegs als üblich. Vor den Sicherheitskontrollen, wo sich die Reisenden sonst in mehreren Reihen schlängeln, herrscht weitgehende Leere.

Dennoch kann oder will nicht jeder Passagier auf den Flug ab Hamburg verzichten. „Wir waren in Kiel und fliegen jetzt zurück nach Hause nach Oslo“, berichtet Beate Lindemann. Weder sie noch ihr Ehemann Johannes Brinkmann haben Angst vor dem Flug in der engen Kabine mit etlichen anderen Reisenden. Er beruhigt sich: „Ich habe gehört, dass die Luftfilter im Flugzeug viel besser sind als in anderen Verkehrsmitteln.“ Auch seine Frau sagt: „Ich habe weniger Bedenken im Flieger als im Hamburger Nahverkehr.“

Nicht so sorgenfrei tritt Abdullah G. seinen Flug nach Dubai an. Er und seine drei Begleiter tragen allesamt schon bei der Abfertigung am Schalter Mundschutz. „Ja, ich mache mir Sorgen, aber ich habe keine andere Wahl als zu fliegen“, sagt der Mittdreißiger. David Lampard mag sich derweil gar nicht vollständig ausmalen, welche Gefahr ein Flug für ihn und seine Gesundheit darstellen könnte. Er gehe schon mit einem mulmige Gefühl an Bord, aber: „Aber es ist ja nur eine Stunde“, sagt der Schotte, der auf eine Maschine nach London gebucht ist.

Airport-Chef Eggenschwiler wappnet sich für eine länger anhaltende Flugkrise vor und versucht, die wirtschaftlichen Verluste irgendwie in Grenzen zu halten. „Wir bereiten uns darauf vor, den Betrieb an den Einbruch bei den Flug- und Passagierzahlen anzupassen.“ Um die rund 7500 Jobs möglichst zu erhalten, arbeiten Flughafen und Betriebsrat an einen Maßnahmenkatalog. Denkbare Schritte seien der Abbau von Überstunden, Gleitzeit und Resturlaub – „aber auch das Thema Kurzarbeit“.