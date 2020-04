Mit Kommentar und Videoumfrage : Maskenpflicht in SH: „Das ist nicht zu schaffen“

Maskenpflicht: Der Druck der anderen

Ein Kommentar von Kay Müller Es ist ein geschickter Schachzug der Länder, um in der Krise den Druck auf die Bevölkerung hochzuhalten. Nur deshalb werden die Bürger jetzt verpflichtet, in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen einfache Schutzmasken zu tragen. Dabei hatten die meisten Virologen zu Beginn der Krise diese Masken für wirkungslos erklärt – nun sollen sie vor allem die schützen, die einem begegnen. Die Landesregierung war lange skeptisch, ob sie die Maskenpflicht einführen soll, aber der Druck aus anderen Bundesländern war wohl am Ende zu groß. Dabei hätte es auch genügt, das Gebot stärker zu betonen. Doch für die Politik ist es leichter, eine Pflicht auszurufen, die strenger ist und sie nichts kostet. Wo der Stoff herkommen soll aus dem die Masken sind, darum sollen sich die Bürger gefälligst selbst kümmern. Zur Not müssen die eben einen Schal umbinden. Daran kann jeder erkennen, dass der Schutz nicht groß, aber eben sichtbar sein soll. Die Masken sollen dafür sorgen, dass die Menschen weiter vorsichtig sind und auf Abstand bleiben – so dass sie erkennen, dass der Kampf gegen das Corona-Virus noch nicht gewonnen ist. Ob das lange vorhält, wird man abwarten müssen.