SH:Z-Aktion „Tier des Tages“ : Kirindy, die Katta-Chefin aus dem Tierpark Gettorf

Wie es den Tierparks im Norden und ihren Bewohnern im Lockdown geht und wie man helfen kann, sehen Sie im Video.

18. Januar 2021, 20:45 Uhr

In einer neuen Serie stellen wir jeden Tag ein Tier aus einem schleswig-holsteinischen Tierpark vor. Wir haben die Tierparks besucht und die Pfleger gefragt: Wie geht es den Tieren? Wie kommen die Tierparks mit Schließungen und fehlenden Einnahmen zurecht? Zum Auftakt geht es in die Arche Warder.

Im Tierpark Gettorf ist die Frauenquote kein Thema – zumindest nicht bei den Katta-Lemuren. Bei den aus Madagaskar stammenden Primaten mit dem unverwechselbaren geringelten Schwanz gibt Anführerin Kirindy den Ton an. Die Katta-Chefin lässt sich jedoch gern von der Biologin des Tierparks, Gabriele Ismer, auf den Arm nehmen. 850 Tiere in 150 Arten erwarten in den Gettorf die Besucher, die zurzeit nicht kommen dürfen. Wer helfen will, Spenden sind herzlich willkommen

Arche Warder und das hungrige Sattelschwein Sirius

Sirius hat eigentlich immer Hunger. Der Angler Sattelschwein-Eber lebt zusammen mit zwei älteren Weibchen in einem Gehege der Arche Warder, in der es Corona-bedingt zur Zeit sehr ruhig ist. Zootierpflegerin Nora Peiker und ihre Kolleginnen haben trotzdem alle Hände voll zu tun, denn neben Sirius müssen täglich etwa tausend weitere Tiere gefüttert und versorgt werden.

Durch die fehlenden Eintrittsgelder braucht die Arche Warder dringend Unterstützung. Wer helfen möchte kann spenden, Tierpatenschaften übernehmen oder Fördermitglied werden. Alle Infos dazu auf: www.arche-warder.de